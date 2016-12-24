Количество витамина D, указанное на этикетке, не соответствует действительности

Многие добавки, содержащие витамин D, содержат ошибочные данные на этикетке, – утверждают американские эксперты.

Согласно данным, опубликованным в журнале JAMA Internal Medicine, в одних средствах, количество витамина D может быть больше, чем указано на упаковке, а в других меньше. Причем ученые больше обеспокоены дефицитом этого витамина, чем его избытком. "Передозировки витамином D достичь достаточно проблематично", – утверждает автор исследования, эндокринолог Эрин Леблэнк (Erin LeBlanc) из Kaiser Permanente Center for Health Research in Portland.

Витамин D синтезируется в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей, а также поступает в организм человека с пищей. Его добавляют к молоку и другим продуктам, витамин содержится в небольшом количестве в жирной рыбе, говяжьей печени, сыре и яичных желтках. Однако не всегда получается получить этот нутриент в достаточном количестве естественным способам, поэтому многие медики рекомендуют добавки. Некоторые исследователи полагают, что дефицит витамина D приводит к остеопорозу, сердечно–сосудистым заболеваниям и раку.

Ученые продолжают спорить, какое количество витамина D необходимо организму человека. Институт медицины в США рекомендует 600 международных единиц (МЕ) в день для подростков и взрослых, 800 МЕ – для людей, старше 70 лет.

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