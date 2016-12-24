Красители делают газировку канцерогенной

Представители общественных организаций призывают запретить применение красителей в производстве продуктов питания, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Некоторые красители, которые добавляют в сладкие газированные напитки, могут быть причиной развития онкозаболеваний. Карамель, с помощью которой можно подкрашивать напитки, делается из плавленого сахара – этот компонент можно считать натуральным.

В то же время используются и другие искусственные красители, в которых содержится аммиак. Это вещество связывают с развитием рака у животных. В связи с этим представители группы по защите прав потребителей в США обратились к правительству страны с требованием запретить красители с аммиаком, которые широко используются в темных газированных напитках.

В результате химической реакции между аммиаком и сахаром, в напитках образуются канцерогены, которые могут стать причиной раковых заболеваний. «Потребителей преступно подвергать дополнительному риску развития рака», – значится в обращении правозащитников.

Однако производители газированных напитков заявили, что в приготовлении продукта используется только одно из упомянутых выше веществ. Кроме того, они напомнили, что искусственные красители можно обнаружить в большом количестве других пищевых продуктов.

zdravoe.com