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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Дефицит витамина А при гепатите С: помеха успешному лечению
    Опубликовано: 2016-12-22 19:24:03

    Итальянские ученые установили связь между гиповитаминозом А и отсутствием ответа на противовирусную терапию у пациентов с хроническим гепатитом С, заболевания которое является ведущим фактором риска развития гепатоцеллюлярной карциномы.

    В обширном мультицентровом исследовании ученые сравнили уровни витаминов А и D у 199 пациентов с хроническим гепатитом С перед тем, как назначить им интерферонтерапию. Параллельно специалисты определили уровень этих же витаминов у 119 здоровых  участников из контрольной группы.

    Средний уровень витамина А у больных с HCV–инфекцией был ниже, чем у здоровых (256 нг/мл по сравнению с 742 нг/мл). В целом гиповитаминоз А (уровень ниже 200 нг/мл) наблюдался у 42% больных гепатитом С, а серьезный дефицит (ниже 100 нг/мл) – почти в 20% случаев – в то время как в контрольной группе не обнаружилось ни одного случая дефицита этого витамина. Далее пациентам из первой группы была назначена терапия интерферонами. В результате оказалось, что участники с тяжелым гиповитаминозом А хуже отвечали на противовирусную терапию: 36 1% против 18 2% пациентов без тяжелого гиповитаминоза А.

    «Дефицит витамина А тесно связан с отсутствием ответа на противовирусную терапию», – рассказывают авторы исследования на страницах журнала Hepatology. Они предполагают, что присутствие этого витамина сыворотке крови может влиять на эффективность интерферонов, которые являются основой противовирусной терапии при HCV–инфекции.

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