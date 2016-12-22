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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Кембриджская диета: успех недолговечен
    Опубликовано: 2016-12-22 17:04:00

    Кембриджская диета – низкокалорийная диета, скомпонованная из специально разработанных коктейлей, закусок, супов и каш. Ее ингредиенты нельзя приобрести в магазине или аптеке.

    Набор распространяется только путем сетевого маркетинга. Авторы этой системы питания  предлагают не одну добавку, а целую серию продуктов, которые помогают человеку в борьбе с лишним весом. Все составляющие герметично упакованы, человеку надо лишь смешать их с водой. В каждой упаковке продукта находится сразу несколько порций, а потому их не слишком удобно хранить. Рацион на этой диете в среднем составляет от 415 до 1 500 калорий в день.

    Высокая питательная ценность кембриджского плана питания позволяет обеспечивать организм всеми необходимыми питательными веществами и в то же время резко ограничивать поступление калорий. Состав кембриджской диеты соответствует требованиям рекомендуемого дневного рациона. Так как, эта система питания с низким содержанием углеводов, – то, как только организм использовал все запасы углеводов, начинается сжигание жиров.

    Есть разные варианты соблюдения диеты. Какой способ выбрать – индивидуально помогает консультант. Люси Джонс, ведущий специалист Ассоциации диетологов Великобритании (British Dietetic Association), полагает, что использование этой программы питания помогает в похудении, однако результаты недолговременны, то есть вес быстро возвращается назад.

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