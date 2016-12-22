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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Причины мигрени: устранить и избежать приступа
    Опубликовано: 2016-12-22 10:44:56

    Во время приступа мигрени люди не в силах выполнять элементарные обязанности. Однако если устранить причину мигрени – неприятностей можно избежать, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Шоколад – одна из основных причин головных болей, поскольку в этой популярной сладости содержится кофеин.

    Рекомендовано также избегать кофе. Считается, что кофе помогает больным с головными болями, однако этот напиток, напротив, может вызывать боль, в особенности, если его пить несколько раз в день.

    Мало кто поспорит, что стресс является лидирующим фактором развития приступа мигрени. Когда наш организм находится в состоянии стресса или усталости, одним из симптомов является появление головной боли.

    Если вы склонны к головным болям, ограничьте потребление копченой и соленой рыбы. В этих продуктах также содержится большое количество нитратов, способных стать причиной головной боли. Хотдоги, копченая колбаса и другие мясные изделия, содержащие нитраты, также могут стать причиной головных болей. Обычно пациентам, которые жалуются на мигрени, советуют снизить потребление колбас.

    Зачастую, головные боли могут быть следствием приема медицинских препаратов. Если дискомфорт, который вы испытываете, станет непереносимым, обратитесь к своему лечащему врачу: возможно, у вас повышена чувствительность к лекарству, и вам следует назначить другое лечение.

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