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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Регулярные тренировки сохранят здоровье мужчин
    Опубликовано: 2016-12-21 19:44:19

    Семья и работа – ключевые приоритеты современных мужчин. И к сожалению, регулярное посещение спортзала опускается все ниже и ниже в списке значимых вещей... Однако постоянные регулярные тренировки помогут остаться здоровым и прожить долго, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Спорт – единственный действующий способ остаться здоровым и наслаждаться общением с близкими как можно дольше. "Едва ли тот факт, что регулярные физические нагрузки улучшают работу сердца и легких станет сенсацией", – говорит Стивен Блэр (Steven Blair), профессор эпидемиологии в университете Южной Каролины (University of South Carolina). "Но мы также выяснили, что правильно подобранные тренировки могут помочь предотвратить диабет второго типа, укрепить кости, и снизить риск раковых заболеваний и избавиться от депрессии", – утверждает Стивен Блэр.

    С возрастом, у мужчин увеличивается уровень так называемого плохого холестерина, имеющего липопротеидов низкой плотности (LDL). Уровень хорошего холестерина, липопротеидов высокой плотности (HDL), снижается.

    К сожалению, такое «нездоровое» соотношение LDL и HDL является основной причиной сердечно–сосудистых заболеваний. Понизить уровень плохого холестерина можно, соблюдая низкокалорийную диету, а лучший способ повысить уровень хорошего холестерина – регулярно тренироваться.

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