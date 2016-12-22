6 секретов долголетия от китайских врачей

Можно ли оставаться молодым в 60? Возможно ли дожить до ста лет? Как не заполучить хронических болезней - частых спутников солидного возраста?

Ответы на эти вопросы знает традиционная китайская медицина. На протяжении веков императоры Поднебесной искали рецепт вечной жизни или, по крайней мере, долголетия. По приказаниям правителей ученые занимались длительными исследованиями, результаты которых дошли до наших дней и обогатились достижениями современной науки, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Врачи традиционной китайской медицины считают, что основа нашего здоровья в преклонные годы закладывается в относительно короткий промежуток времени: у мужчин в возрасте от 30 до 50, а у женщин - от 40 до 60 лет.

Исследования показывают, что склонность каждого из нас к хроническим заболеваниям растет с каждым годом, но темпы приближения к "порогу риска" - не одинаковы. Так, заканчивающие учебу, обычно в возрасте 25 лет, студенты - как незрелые плоды - преисполнены энергии, энтузиазма и веры в будущее. В этой возрастной категории процент хронических заболеваний крайне низок, причем разница между индивидуумами ничтожно мала. Но, если посмотреть на бывших студентов через 20 лет, когда они почти достигли своего пятидесятилетия, легко заметить, что каждый приближается к полувековому рубежу с разными результатами. Некоторые сделали блестящую карьеру, другие реализовали свои деловые и творческие замыслы, кое-кто остался, что называется, "у разбитого корыта", а кто-то и вовсе покинул этот мир. В чем же причина таких различий? По мнению китайских врачей, самое важное - это образ жизни человека в возрасте 40 лет.

Результаты обследований сорокалетних пациентов показали, что 9,9% из них подвержены хроническим заболеваниям; среди 45-летних этот показатель уже на порядок выше - 20,9%. Такое стремительное увеличение процента заболеваемости всего за 5 лет просто пугает. Китайская статистика свидетельствует, что у мужчин и женщин эти показатели различны: наиболее ярким примером служит ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Результаты патологоанатомических исследований показали, что пик развития атеросклероза у мужчин приходится на возрастной промежуток от 30 до 50 лет, у женщин - от 40 до 60. В течение этого периода две трети человечества болеют атеросклерозом различной степени тяжести. Конечно, эти данные получены в результате анатомических исследований, а не клинических наблюдений, однако китайские врачи уверены: именно в это время темпы развития хронических заболеваний наиболее высоки, а здоровье больше всего подвержено различным рискам. Но ведь именно на этот период и у мужчин, и у женщин приходится "золотое время": становление в жизни, создание семьи, достижения в карьере. Это время сбора богатого жизненного урожая. Удержать баланс, а именно: реализовать себя и не заболеть - экзамен, который каждый из нас сдает всю жизнь.

Секрет молодости, по мнению китайских врачей, заключается в том, чтобы достичь 60-летия, не нажив болезней. А, следовательно, необходимо беречь себя в "ключевое двадцатилетие".

Главным из методов сохранения здоровья и молодости является правильное питание. Итак, китайские диетологи рекомендуют:

Ешьте меньше соли.

Конечно, соль необходима для правильной работы всех внутренних органов. Но проблема в том, что организм большинства людей перенасыщен солью, мы, как правило, потребляем ее намного больше, чем требуется. Накапливающийся излишек причиняет непоправимый вред. В среднем нашему организму требуется 12-15 г соли в день. Мы же ежедневно "перевыполняем норму" не менее чем в три раза. И это крайне опасно. Компенсировать избыток соли можно, соблюдая два условия: круглый год есть в 5-6 раз больше свежих овощей и пить воду, богатую минеральными веществами. Суточный объем выпиваемой воды нужно увеличить вдвое. Кстати, все китайские национальные блюда, которые содержат соль, перец, острые приправы, всегда употребляются с большим количеством сочных овощей. Культ холодных закусок из свежих овощей не менее распространен, чем острые и пряные деликатесы. Перенасыщение организма солью причиняет колоссальный вред почкам, сердцу, артериям. При нарушении обменных процессов в организме накапливается лишняя жидкость, развиваются отеки и - как неминуемое следствие - появляется избыточный вес. Неумеренное потребление соли - самый верный путь к ишемической болезни сердца и атеросклерозу.

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