Слюна - индикатор здоровья

Низкое содержание антител в слюне ассоциируется с высоким риском преждевременной смерти и может рассматриваться как тревожный сигнал.

К такому выводу пришли авторы последнего исследования, опубликованного в журнале PLOS ONE.

Как известно, наши белые кровяные тельца, лейкоциты, секретируют защитные иммуноглобулины (Ig), или антитела.

Это вещества белковой природы, которые участвуют в борьбе с инфекционными заболеваниями.

Антитела циркулируют в крови, находят и уничтожают/нейтрализуют вирусы, бактерии и другие патогены, соединяясь с ними и таким способом помечая цели для тяжелой артиллерии - иммунных клеток.

Секреторные иммуноглобулины IgA (sIgA) выделяются слизистой оболочкой полости рта, носа и желудочно-кишечного тракта, а их содержание в слюне можно определить с помощью простого лабораторного теста.

SIgA – первая линия обороны против инфекционных агентов, которые попадают в наш организм с пищей или вдыхаемым воздухом. Эти иммуноглобулины не дают микробам колонизировать дыхательную и пищеварительную систему, защищая нас от простуд и кишечных инфекций.

Однако взаимосвязь между уровнем sIgA и состоянием здоровья человека не столь проста, как может показаться. К примеру, слишком низкий уровень sIgA в зарубежной стоматологии считают предвестником кариеса и потери зубов, а высокий уровень связывают с хроническими инфекциями ротовой полости.

Низкое содержание иммуноглобулинов опасно

Группа ученых из Университета Бирмингема в Великобритании провела небольшое исследование на старейшей когорте участников West of Scotland Twenty-07 Study. Они хотели узнать больше о связи между уровнем sIgA в слюне и общей смертностью.

У 639 участников в 1995 году были впервые взяты образцы слюны, после чего содержание секреторных IgA измерялось ежегодно на протяжении 19 лет подряд. Эти данные сопоставляли со статистикой смертности.

Анализ показал, что чем меньше sIgA содержит слюна участников, тем выше риск смерти в ближайшие годы, особенно риск смерти от онкозаболеваний. Ученые приняли во внимание пол, расу, возраст, род занятий, курение, употребление алкоголя и лекарств, а также состояние здоровья по оценке самих участников.

Если результаты этого исследования верны, то перед врачами открывается простой, дешевый и бескровный способ оценить состояние здоровья и индивидуальный риск, скажем, во время регулярного медосмотра.

Автор исследования Анна Филипс (Anna Phillips) поясняет: «Существует множество факторов, влияющих на выработку антител. Некоторые из них вне нашего контроля – это наследственность, возраст. Но на другие мы в состоянии повлиять – это уровень стресса, рацион питания, болезни, употребление алкоголя, курение».

По словам доктора Филипс, в будущем выявление низкого содержания секреторных IgA во время очередного медосмотра сможет насторожить врача, подтолкнуть к углубленному обследованию конкретного пациента. Она отмечает, что диагностическое значение sIgA пока не до конца понятно, и это предстоит выяснить.

Вообще, слюна представляет все больший интерес для диагностики. Например, ранее в 2015 году издание Medical News Today сообщало, что по содержанию гормона стресса кортизола в слюне можно предсказать возрастное снижение памяти и интеллектуальных способностей у стариков.



medbe.ru

