Как тренироваться, чтобы сохранить суставы

Благодаря здоровым суставам мы можем наслаждаться жизнью, можем кататься на коньках и на лыжах, бегать, прыгать, заниматься танцами и контактными видами спорта, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

В общем, жить на все 100%.

Но как позаботиться о том, чтобы суставы прослужили нам долго и не доставили неприятностей?

Для поддержания стабильности наши коленные и тазобедренные суставы надежно соединены связками и мышцами. В суставной щели имеется слой гладенькой хрящевой ткани, которая служит для смягчения ударов и позволяет нам совершать многократные однообразные движения без вреда для сустава.

Для сохранения здоровья суставов особенно важно не допустить преждевременного износа суставных хрящей при активном образе жизни и занятиях спортом. Износ хрящевой ткани является одной из основных причин операций на коленных и тазобедренных суставов у физически активных людей.

Секрет в разнообразии

Секрет сохранения суставов – это умеренность и разнообразие вашей программы тренировок. Комбинируя упражнения на силу, гибкость, аэробные упражнения, а также поддерживая нормальную массу тела, вы заложите хороший фундамент для долголетия своего опорно-двигательного аппарата.

Для сохранения суставов следует нагружать их правильно:

1. Упражнения на гибкость. Позволяют сохранять максимальный объем движения в суставах. Активная растяжка, йога, тай чи и пилатес – все это подготавливает суставы к интенсивным упражнениям.

2. Кросс-тренинг. Представляет собой смешанные тренировки, при которых вы задействуете разные группы мышц. Способствует гармоничному физическому развитию и предотвращает чрезмерное однообразное воздействие на одни и те же суставы.

3. Аэробика, кардиозарядка. Заниматься ими нужно, но они обязательно должны начинаться с движений низкой интенсивности. По мере старения стоит ограничивать или вообще избегать таких вещей, как прыжки со скакалкой, степ-аэробика, а также бег на твердых поверхностях (асфальт).

4. Силовые тренировки, которые сделают мышцы крепче. Никто не предлагает вам тягать штангу с больными коленями. Вместо подъема железа вы можете попробовать один из многофункциональных тренажеров «а-ля Чак Норрис» или просто поставить во дворе старый добрый турник.

5. Щадящие виды спорта. Спортивная ходьба, плавание, езда на велосипеде – неплохие варианты. Вы можете заниматься этим дома, используя велотренажер, клаймбер (тренажер для имитации ходьбы по лестнице) и другое несложное спортивное оборудование.

Грамотно подобранные и разнообразные упражнения позволят вам максимально долго оставаться в добром здравии и хорошей физической форме. Если у вас уже имеются какие-либо заболевания суставов, или вы подозреваете что-то неладное – поговорите о своих тренировках с опытным врачом, которому доверяете.

Под конец отмечу, что лучше выбирать упражнения себе по душе. Они должны не просто отвечать состоянию вашего опорно-двигательного аппарата, но и приносить радость. Тогда вы будете с удовольствием предвкушать очередную тренировку, а не идти на нее, как на опостылевший и ненавистный ритуал.

Оставайтесь активными и здоровыми!

medbe.ru