Секреты маникюра, французский маникюр

Уход за ногтями, хотя и трудоемок, но доставляет огромное удовольствие при достижении безукоризненной их формы и блеска, украшающих ваши нежные пальчики, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Мы поделимся с вами маленькими секретами безукоризненного маникюра. Для начала очень важно правильно подобрать пилки. Если у вас крепкие ногти, то смело можете воспользоваться инструментом песочного или сапфирового видов. Если вы не можете похвастаться такими ногтями, предпочтите мелкозернистые пилки полукруглой формы с буферной зоной, которые отшлифуют ноготь и сохранят его структуру.

Сразу же откажитесь от железных инструментов - это вчерашний день. Основа для пилок должна быть резиновой или картонной.

Подпиливать стоит только сухие ногти, влажные могут начать расслаиваться. Сами движения должны осуществляться в одном направлении - от кончика ногтя к его лунке. Форма будет зависеть от состояния ногтя и от формы пальцев. Квадратные ногти украшают только длинные и тонкие пальцы. В остальных случаях лучше подойдет классическая овальная форма.

Зеркальный блеск ногти получают при помощи полировщика, который имеет четыре рабочие поверхности с нанесенными цифрами, указывающими на последовательность полировки.

Следующий этап - удаление кутикулы, в идеале, необрезным способом. Для этого на кутикулу нанесите специальную жидкость, которая бережно размягчит кожицу вокруг ногтя и будет препятствуют ее дальнейшему росту. Затем палочкой с "копытцем" из мягкой резины аккуратно сдвиньте кожицу вокруг ногтя назад.

Для удаления заусенец нужно хорошо распарить руки в теплой ванночке с чайной ложкой глицерина или щепоткой соли, а затем вытереть их насухо чистым полотенцем. Специальными щипчиками для удаления заусенцев, которые имеют трехгранные кончики, осторожно скусите заусенец, располагая щипчики почти перпендикулярно к коже. Не забудьте перед процедурой продезинфицировать щипчики в спиртовом растворе. Мелкие порезы и ранки также обработайте любым дезинфицирующим средством.

И, наконец, нанесение лака. Сначала используется лак-основа - благодаря ему главный цвет получится более глубоким и ровным. Он должен подсохнуть в течение нескольких минут. Затем накладывают лак выбранного цвета.



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