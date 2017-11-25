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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Какую бумагу лучше использовать в декоративных техниках?
    Опубликовано: 2017-11-25 21:56:51

    Креп-бумага использовалась с давних времен, была создана в Великобритании, после чего быстро распространилась по другим странам. Свое применение она нашла в декоративно – оформительских целях. Поскольку в последнее время вырос спрос на изделия хенд-мейд, креп-бумага стала востребованным товаром.  На сайте Unison Line можно купить креп-бумагу разных расцветок в широком ассортименте.

    Бумага для создания декора

    Бумага крепированная являет собой тонкий, сжатый в мелкие складки, мелкосетчатый, но прочный материал. Из нее можно создать разные поделки, к примеру, цветочные композиции. Благодаря пластичному материалу получаться бутоны, которые смотрятся, как живые. Широко используется для оформления подарков, создания свадебных украшений и других декоративных элементов. Сделать красивый хенд-мейд можно собственноручно, достаточно лишь купить креп-бумагу в интернет магазине в Харькове дешево. С бумажным материалом легко работать как взрослым, так и детям. Что может быть интереснее, чем создать своими руками вместе с ребенком что-то красивое. Нашла свое применение креп бумага и в таких декоративных техниках исполнения как торцевание, квиллинг, декупаж, скрапбукинг и кардмэйдинг. Из жатой бумаги в Украине делают оригинальные игрушки, украшения на Новый Год.

    Особенности работы

    Несмотря на то, что бумага кажется прочной, в работе она может порваться и изделие будет испорчено. Обращение с ней должно быть аккуратным и правильным. Внешне флористическая бумага похожа на гармошку. Ее очень часто путают с гофрированной. Главное их отличие в том, что креп-бумага имеет более эстетичный вид за счет мелких складочек. Чтобы сделать цветочки, не понадобится особых усилий. Материал хорошо принимает форму и выкладывается. Разнообразие цветов материала поражает и придется по вкусу даже самым требовательным любителям создания хенд-мейда. Еще больше удивит доступная стоимость поделочного материала.

    Где купить?

    Купить креп-бумагу можно оптом и в розницу в интернет магазине Unison. Это настоящий бумажный рай для декораторов, флористов и просто любителей создавать красивые вещи. С помощью креп-бумаги можно украсить открытку, применить ее в качестве обертки для букета живых цветов, сделать гирлянду, карнавальный костюм, все, на что хватит творческой фантазии.

    Удобное расположение товара в каталоге позволит ознакомиться с расцветками. Стоимость указана возле каждого цвета. Рассмотреть оттенки можно тщательнее, благодаря функции увеличения фотографий.

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