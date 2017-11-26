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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Дети помогают нам оставаться молодыми
    Опубликовано: 2017-11-26 07:24:05

    Хотя материнство – это уникальный и безмерно полезный опыт, наши женщины считают бессонные ночи и постоянные заботы о детях одним из факторов быстрого увядания.

    Спешим их удивить: согласно новым данным, чем больше детей вы родите, тем медленнее будут тикать часы вашего клеточного старения.

    В журнале PLOS One канадские ученые пишут, что многодетные женщины имеют в среднем большую длину теломеров по сравнению с ровесницами, у которых детей мало или нет вообще.

    Напомним, что теломеры – это особые концевые участки ДНК, которые защищают нас от генетических мутаций и которые укорачиваются с каждым последующим делением клетки, то есть по мере старения организма.

    Ранние эксперименты на животных привели ученых к так называемой «теории истории жизни» (life history theory). Она заключается в том, активизация репродуктивного поведения у животных, как и у человека, совпадает с появлением признаков ускоренного старения.

    Но результаты последнего исследования, проведенного профессором Пабло Непомнящим (Pablo Nepomnaschy) и Синди Барха (Cindy Barha) из Университета Саймона Фрейзера, противоречат этой теории.

    Ученые проанализировали гены 75 женщин из индейского племени какчикели, проживающих на юго-западных возвышенностях Гватемалы, учитывая количество их детей. Исследование продолжалось с 2000 по 2013 год.

    Выяснилось, что каждый рожденный за это время ребенок способствует сохранению длины теломеров у матери. Эти результаты оставались достоверными даже после добавления в анализ таких факторов, как возраст на момент первых родов, образ жизни, доход семьи и наличие хронических заболеваний.

    Профессор Непомнящий полагает, что их результаты можно объяснить повышением уровня гормона эстрогена во время беременности. Дело в том, что эстроген является мощным антиоксидантом и защищает клетки женского организма от повреждений и мутаций.

    Кроме того, количество детей у женщины сказывается на уровне ее социальной поддержки, особенно в условиях тесных родовых отношений: чем больше у вас потомков, тем надежнее опора со стороны родственников и друзей.

    medbe.ru

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