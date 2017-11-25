Причины появления угрей

Угри (акне) – это заболевание волосяных фолликулов и сальных желез, которое встречается у 80% подростков и лиц молодого возраста. Среди различных клинических разновидностей акне наиболее часто встречаются вульгарные угри.



Причины появления угрей.



Комедоны возникают в том случае, когда кожное сало (вырабатываемые кожей натуральные масла) скапливаются в устье волосяного фолликула и в сочетании с ороговевшими клетками кожи и частицами пыли образует пробку, закрывающую пору. Токсины из крови и лимфы, выходящие из организма через кожу, взаимодействуют с кожным салом и образуют густую клейкую массу. Комедон появляется, когда пора, заполненная кожным салом, смешанным с бактериями, частично открывается и темнеет вследствие действия кислорода на пигмент кожи - меланин.

Использование неправильно подобранного очищающего средства или пренебрежение процедурой чистки лица приводит к скоплению омертвевших клеток кожи, затвердевшего кожного сала, соли (из пота), частиц пыли, грязи, бактерий, а также воска и окрашенных пигментов косметики и/или средств на жирной основе.



Другие возможные причины:



- Генетическая предрасположенность: вероятность появления угрей-комедонов выше у тех женщин, родственницы которых уже сталкивались с подобной проблемой.

- Гормональный дисбаланс: нарушение гормонального баланса также часто приводит к появлению комедонов. Высокий уровень тестостерона у людей, склонных к угревой сыпи, стимулирует повышенную активность сальных желез, что приводит к чрезмерной выработке кожного сала. Кроме того, омертвевшие клетки кожи, выстилающие отверстие волосяного фолликула, не отпадают вовремя и закупоривают отверстие фолликула.

- Некоторые лекарственные препараты: к появлению комедонов также приводит прием некоторых лекарств, хотя это случается довольно редко.

- Декоративная косметика на жирной и масляной основе: косметика на масляной основе также может приводить к возникновению комедонов вследствие аллергической реакции.

- Стресс: очень распространенный фактор появления комедонов. В состоянии стресса мы часто склонны пренебрегать гигиеной и уходом за кожей, что создает благоприятные условия для образования угрей. Кроме того, физические раздражения кожи (например, потертости или опрелости) в результате ношения тесной одежды также могут привести к образованию комедонов.

- Физическое раздражение кожи.

- Влажность и загрязнение окружающей среды: климат, в том числе уровень влажности (усиливающий потение) и загрязнение окружающей среды, также способствует накоплению в порах микрочастиц, которые могут вызвать комедоны.



Симптомы.



Наиболее распространены вульгарные или юношеские угри, которые встречаются у 80% лиц в возрасте 15–24 лет. Заболевание характеризуется появлением на лице (реже – на груди и спине) комедонов, мелких до 5 мм в диаметре прыщиков ярко–красного цвета. Высыпания, разрешаясь, оставляют пигментацию, реже – поверхностные рубчики. Салоотделение повышено, кожа имеет характерный жирный блеск, волосы также жирные, возможно незначительное поредение.

Количество комедонов может увеличиваться, устья волосяных фолликулов расширяются и зияют. Комедоны возникают не только на лице, спине и груди, но и в заушных областях, на волосистой части головы. Воспалительная реакция вокруг комедонов становится более выраженной, формируются крупные глубоколежащие воспалительные узлы. Так возникают индуративные акне.

Через несколько недель узлы вскрываются с образованием полости, из которой выделяется тягучий гной – флегмонозные акне. После заживления остаются глубокие обезображивающие кожу рубцы.

Самой распространенной формой с выраженным воспалением являются конглобатные угри. Они характеризуется появлением на спине, груди и лице крупных узлов, располагающихся глубоко в коже. Узлы могут достигать 1,5–2 см в диаметре. Такие узлы крайне болезненны. Сливаясь, узлы образуют конгломераты, могут возникать абсцессы, после вскрытия которых остаются длительно незаживающие язвы, а впоследствии – грубые рубцы с перемычками и свищевыми ходами.

Одним из редких вариантов воспалительных акне, при котором происходит острая трансформация типичных воспалительных акне в крайне выраженное деструктивное воспаление, являются молниеносные акне. В основном страдают молодые мужчины. Появляются множественные болезненные изъязвляющиеся с участками некроза воспалительные узлы, рассеянные гнойнички, располагающиеся на фоне покраснения. Процесс сопровождается лихорадкой, болями в суставах. Заживление происходит с образованием грубых рубцов.

Достаточно редко встречается пиодермия лица – остро–воспалительная и тяжело протекающая форма акне. Пиодермией лица чаще страдают молодые женщины, перенесшие эмоциональный стресс или ранее получавшие андрогены по поводу эндокринных заболеваний. Дерматоз характеризуется внезапным началом и быстрым прогрессированием. У всех больных процесс локализуется в центральной части лица, в области лба, висков, подбородка. Появляется выраженный отек лица с синюшным оттенком кожи, а через 1–2 дня – болезненные фурункулоподобные узловатые высыпания, напоминающие конглобатные акне, большие (более 5 мм) гнойнички.

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