Профессиональные советы по выбору квартиры

Как правильно выбрать новую квартиру? Многие сразу же ищут все возможные рекомендации на просторах Интернета. Но список советов не всегда полон, а рекомендаций относительно определения недостатков вообще мало.

Если вам нужна квартира в Ирпене, вы можете попытаться купить её в ипотеку. Не стоит переоценивать свои финансовые возможности, ведь денег никогда не бывает много. Ипотека на покупку квартиры хорошее решение для многих семей. Но беря подобный кредит, стоит подумать о некоторых вещах: стабильный ли у вас доход, хорошая ли работа, постоянная ли она, есть ли какой-то запасной вариант, если основная работа будет потеряна.

Кроме того необходимо тщательно рассчитать, какая часть зарплаты будет уходить на погашение кредита ежемесячно. Ипотеку выгодно брать, в том случае, если вы безболезненно сможете отдавать, как минимум, половину ежемесячного заработка на её погашение. Стоит предварительно накопить, так называемый, резерв в размере шести ежемесячных платежей.

Покупку квартиры, которая вам понравилась, не стоит откладывать, даже если вы хотите сэкономить. Ведь желание дождаться возможных скидок, может обернуться разочарованием, если понравившуюся квартиру купит кто-то другой. Когда вы определились с выбором, не откладывайте покупку и не ждите сезона распродаж. Возможен и обратный вариант, квартира может заметно подорожать, особенно в наиболее ликвидных проектах.

Не следует ожидать, что менеджер по продажам сам расскажет обо всех минусах и плюсах проекта. Задавайте вопросы, узнавайте все интересующие вас моменты, проявляйте инициативу, чтобы избежать неприятных сюрпризов в дальнейшем.

Стоит заняться мониторингом форумов и почитать отзывы о проекте в социальных сетях. Задавайте прямые вопросы, о том, что вас интересует. Не доверяйте излишне восторженным или остро негативным отзывам. Тщательно проверяйте репутацию девелопера.