Судороги: что важно знать

Судороги — приступообразные непроизвольные сокращения мышц, одна из форм гиперкинезов. Чаще всего судороги возникают при мышечном переутомлении. Могут возникать при различных заболеваниях нервной системы — эпилепсии, менингитах и энцефалитах, черепно-мозговой травме, отеке мозга, внутричерепных новообразованиях, абсцессах мозга, субарахноидальных кровоизлияниях, а также при вторичных изменениях ЦНС, обусловленных общими инфекциями и интоксикациями, при гипогликемической и печеночной коме, уремии и др.

В ряде случаев судороги в ногах являются симптомом таких заболеваний как атеросклероз (перемежающаяся хромота), диабет, варикозное расширение вен, цирроз печени, поражения щитовидной железы и других. Поэтому при стойких и выраженных мышечных судорогах следует обратиться к врачу, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Симптомы судорог.

Сокращение, затвердевание, сжатие — все эти ощущения являются приметами разных стадий судороги. Они могут возникать как во время физических действий, так и через довольно длительный интервал времени. Вы можете сделать одно неудачное движение, лежа в постели, и мышца сократится.

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