Лечение антидепрессантами: часто задаваемые вопросы

Хотя антидепрессанты давно и широко используются, у многих людей остается масса вопросов об этих лекарствах.

Как они работают?

Подойдут ли они каждому?

Каковы их побочные эффекты?

Эксперт в области психоэмоционального здоровья доктор Китен Деорас (Ketan Deoras) из Клиники Кливленда в США говорит, что современные антидепрессанты изменяют «химию» мозга, тем самым повышая настроение и вызывая некоторые другие индивидуальные эффекты.

Но доктор Деорас предупреждает, что «химический дисбаланс» - слишком простое и неполное объяснение. Темперамент человека, факторы внешней среды, генетические особенности – от всего этого будет зависеть ответ на лечение антидепрессантами.

Нужно ли лечить мою депрессию препаратами?

Доктор Деорас говорит своим пациентам, что браться за антидепрессанты стоит только тогда, когда депрессия мешает работе, семейной или общественной жизни на протяжении свыше двух недель.

Вы можете не видеть проблемы, но ваши родственники, друзья и коллеги ее наверняка заметят.

Особенно оправданно лечение антидепрессантами тогда, когда ваше психоэмоциональное состояние приводит к проблемам с законом.

Как работают антидепрессанты?

Обычно антидепрессанты помогают восстановить баланс особых молекул-нейромедиаторов, которые отвечают за «общение» между нервными клетками мозга.

Чем выше уровень таких медиаторов, как серотонин, дофамин и норадреналин, тем легче будет течение депрессии.

По словам доктора Деорас, антидепрессанты действительно хорошо помогают некоторым больным. Но научные исследования показывают, что эффективность антидепрессантов у разных людей широко варьирует.

Продолжительность действия препаратов также отличается: одни работают 36 часов, другие несколько дней.

Как долго следует продолжать лечение антидепрессантами?

Каждый человек отвечает на лечение по-разному, поэтому на этот вопрос нельзя ответить одной простой цифрой.

Доктор Деорас обычно назначает антидепрессанты на срок от 6 месяцев, если препарат работает и пациент переносит побочные эффекты. Но максимальный эффект достигается только через 4-6 недель, поэтому до этого срока говорить об эффективности преждевременно.

Каковы побочные эффекты антидепрессантов?

Спектр побочных эффектов антидепрессантов очень широкий, поэтому принимать их можно исключительно под наблюдением врача. Чаще всего это головные боли, бессонница, тошнота и диарея, но возможны и более серьезные побочные явления.

В редких случаях депрессия и тревожность могут усилиться.

Как только ваш организм привыкнет к препарату, побочные явления могут уйти, если нет – поговорите со своим врачом.

Могут ли антидепрессанты вызвать суицидальные мысли?

В 2004 году Администрация по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) заставила производителей нескольких популярных антидепрессантов предупреждать, что их препараты увеличивают риск суицида у молодых пациентов 18-24 лет.

Доктор Деорас говорит, что суицидальные мысли возникают примерно у 4% пациентов, которые принимают селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) – это препараты третьего поколения, к которым относят флуоксетин, пароксетин, сертралин.

Однако реальный риск, по словам доктора, таит в себе оставленная без лечения депрессия.

Можно ли прекратить прием, если мне стало лучше?

В ходе лечения ваш врач будет регулярно оценивать прогресс, и только он должен принимать решение о прекращении приема.

Вам может быть лучше только потому, что антидепрессанты работают.

Если врач отменит препарат, то делаться это будет постепенно, под контролем, иначе возможен синдром отмены!

medbe.ru