Педикюр: несколько простых правил

Лишь немногие женщины могут похвастаться идеальной формой ногтей на ногах. Лак зрительно может улучшить их форму. Кроме того, можно поиграть с цветом: оттенки, которые многие не решились бы выбрать для рук, пригодятся для ног...

Педикюр лучше делать в конце дня. Только что подстриженные ногти или отшелушенные подошвы необходимо беречь от влаги - на коже вспотевших ног микробы размножаются особенно быстро. После педикюра нетрудно натереть ноги даже кроссовками, а попавшая в туфлю песчинка может превратить только что очищенные пятки в кровоточащую рану, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Делают теплую десятиминутную ванну для ног.

Проводят мягкую обработку пяток и подошвы пемзой или отшелушивающим средством. Ни в коем случае нельзя вырезать мозоли.

Наносят средство, удаляющее кутикулу, и отодвигают кожицу по краю ногтя деревянной палочкой. Эту кожицу не обрезают - через ранку легко можно занести инфекцию.

Подстригают ногти. Ногти на ногах нужно обрезать прямо. Не стричь их слишком коротко и не закруглять углы во избежание врастания ногтя.

Подпиливают ногти, сделав срез абсолютно ровным.

Обрабатывают ногти и пальцы любым дезинфицирующим средством.

Слегка проводят по ногтю пемзой, чтобы сделать гладкой его часто неровную поверхность. При этом лак ляжет ровнее, его блеск будет ярче.

Протирают ногти средством для снятия лака,

чтобы убрать капельки влаги и остатки крема.

Наносят на ногти основу, а затем два слоя цветного лака. Не стоит наносить цветной лак на всю ширину ногтя. Обувь или носки нежелательно надевать в течение получаса после того, как ногти покрыли лаком.

Удаляют с пальцев волоски.

Легко массируют ноги увлажняющим кремом.

nedug.ru