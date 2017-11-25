Материалы для наращивания ногтей

Все материалы, используемые для создания искусственных покрытий, относятся к одной большой химической семье, семье акрилов. Все эти материалы являются полимерами, и в основе создания красивых и прочных ногтей лежит реакция полимеризации, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



На сегодняшний день на рынке существует великое множество материалов и препаратов для создания искусственных покрытий (наращивания ногтей). Это и акрилы (система ликвид и пудра), и гели, и система клей-пудра, а также тканевые покрытия. Отличает их друг от друга структурная организация.

Лидерами в производстве материалов для наращивания ногтей признаны: Creative, EzFlow, IBD. Так тканевые системы, клеи для типсов и несветоотверждающие гели имеют линейную структурную организацию. Системы ликвид и пудра, некоторые ультрафиолетовые гели имеют 3-х мерную структуру. В зависимости от структурной организации мы можем говорить о прочности искусственных покрытий. Если мы возьмем для примера натуральный ноготь укрепленный тканевым покрытием и ноготь удлиненный акрилом, то сразу можно сказать, что более прочным будет ноготь удлиненный акрилом. Для того чтобы разрушить полимерную цепочку имеющую 3-х мерную структуру нужно затратить больше усилий, чем разрушить линейную структуру тканевых покрытий или клея для типсов.



Акрил для наращивания ногтей

Акрил, давно и широко используется. Первые искусственные ногти были именно акриловые. Технология полимеризации акрила может быть различной, так же как и время (от несколько секунд, до нескольких минут). После затвердевания акриловый ноготок обрабатывают, спиливают неровности, выравнивают форму и полируют, то есть делают из него идеальный.



В состав первых акрилов входил метилметакрилат, который мог вызвать аллергическую реакцию. Современные препараты более безопасные, так как в их состав входит этил. Акрилы нового поколения более прозрачные, легче в запиливание, лучше крепится к натуральному ногтю, быстрее застывает и имеет солнцезащитный фильтр.



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