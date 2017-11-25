  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Материалы для наращивания ногтей
    Опубликовано: 2017-11-25 09:44:16

    Все материалы, используемые для создания искусственных покрытий, относятся к одной большой химической семье, семье акрилов. Все эти материалы являются полимерами, и в основе создания красивых и прочных ногтей лежит реакция полимеризации, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    На сегодняшний день на рынке существует великое множество материалов и препаратов для создания искусственных покрытий (наращивания ногтей). Это и акрилы (система ликвид и пудра), и гели, и система клей-пудра, а также тканевые покрытия. Отличает их друг от друга структурная организация.

    Лидерами в производстве материалов для наращивания ногтей признаны: Creative, EzFlow, IBD. Так тканевые системы, клеи для типсов и несветоотверждающие гели имеют линейную структурную организацию. Системы ликвид и пудра, некоторые ультрафиолетовые гели имеют 3-х мерную структуру. В зависимости от структурной организации мы можем говорить о прочности искусственных покрытий. Если мы возьмем для примера натуральный ноготь укрепленный тканевым покрытием и ноготь удлиненный акрилом, то сразу можно сказать, что более прочным будет ноготь удлиненный акрилом. Для того чтобы разрушить полимерную цепочку имеющую 3-х мерную структуру нужно затратить больше усилий, чем разрушить линейную структуру тканевых покрытий или клея для типсов.


    Акрил для наращивания ногтей

    Акрил, давно и широко используется. Первые искусственные ногти были именно акриловые. Технология полимеризации акрила может быть различной, так же как и время (от несколько секунд, до нескольких минут). После затвердевания акриловый ноготок обрабатывают, спиливают неровности, выравнивают форму и полируют, то есть делают из него идеальный.


    В состав первых акрилов входил метилметакрилат, который мог вызвать аллергическую реакцию. Современные препараты более безопасные, так как в их состав входит этил. Акрилы нового поколения более прозрачные, легче в запиливание, лучше крепится к натуральному ногтю, быстрее застывает и имеет солнцезащитный фильтр.

    nedug.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.