Искусственные ногти

Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей, - утверждал классик и был прав. По состоянию рук можно узнать о человеке многое – истинный возраст, социальное положение, даже нрав и привычки. Впрочем, теперь истинное состояние если не рук, то по крайней мере ногтей при желании совсем не трудно скрыть.



Из любви к искусству.

Искусственные ногти появились в середине прошлого столетия и уже лет тридцать назад были вполне доступны жителям Европы и Америки. Чудо-изобретение было адресовано в первую очередь тем, чьи ногтевые пластины далеки от совершенства.



Искусственные ногти помогают скрыть любые недостатки: удлинить крошечные ногтевые пластины; позабыть о ребристых, шероховатых и неровных ногтях; "замаскировать" желтоватый налет и белые пятнышки; превратить тонкие, ломкие и слоящиеся ногти в плотные, крепкие и гладкие.



Только искусственные ногти могут противостоять таким эстетическим несовершенствам, как трамплинообразные ногти, растущие вверх, или трапециевидные, форма которых напоминает распахнутый веер.



Современные искусственные ногти имеют немало преимуществ перед натуральными. Судите сами: намного прочнее, всегда неизменно красивы и не требуют частого ухода.



Сегодня процедура наращивания предлагается практически в каждом косметическом салоне, где делают маникюр. Существует "женская" статистика, хотя и мужчины пользуются искусственными ногтями. В США такие ногти украшают руки 80% женщин, в Европе – половины представительниц прекрасного пола. В России обладательницами искусственных ногтей являются около 4-5% дам. Правда, их число неуклонно растет.

nedug.ru