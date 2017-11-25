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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Искусственные ногти
    Опубликовано: 2017-11-25 09:24:52

    Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей, - утверждал классик и был прав. По состоянию рук можно узнать о человеке многое – истинный возраст, социальное положение, даже нрав и привычки. Впрочем, теперь истинное состояние если не рук, то по крайней мере ногтей при желании совсем не трудно скрыть.


    Из любви к искусству.

    Искусственные ногти появились в середине прошлого столетия и уже лет тридцать назад были вполне доступны жителям Европы и Америки. Чудо-изобретение было адресовано в первую очередь тем, чьи ногтевые пластины далеки от совершенства.


    Искусственные ногти помогают скрыть любые недостатки: удлинить крошечные ногтевые пластины; позабыть о ребристых, шероховатых и неровных ногтях; "замаскировать" желтоватый налет и белые пятнышки; превратить тонкие, ломкие и слоящиеся ногти в плотные, крепкие и гладкие.


    Только искусственные ногти могут противостоять таким эстетическим несовершенствам, как трамплинообразные ногти, растущие вверх, или трапециевидные, форма которых напоминает распахнутый веер.


    Современные искусственные ногти имеют немало преимуществ перед натуральными. Судите сами: намного прочнее, всегда неизменно красивы и не требуют частого ухода.


    Сегодня процедура наращивания предлагается практически в каждом косметическом салоне, где делают маникюр. Существует "женская" статистика, хотя и мужчины пользуются искусственными ногтями. В США такие ногти украшают руки 80% женщин, в Европе – половины представительниц прекрасного пола. В России обладательницами искусственных ногтей являются около 4-5% дам. Правда, их число неуклонно растет.

    nedug.ru

     

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