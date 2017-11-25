Идеальный педикюр в домашных условиях

Педикюр - одна из важных составляющих частей ухода за ногами, но многие женщины почему-то пренебрегают этой процедурой, ссылаясь на отсутствие свободного времени. Но согласитесь, что вся-красота женщины с ухоженными руками, красивой прической и макияжем померкнет, если она наденет изящные босоножки, извините за выражение, с дерюжными, обшарпанными пятками и неаккуратными ногтями на ногах.



Так что педикюр - это обязательная процедура, которую должна делать любая женщина в обязательном порядке, и не потому, что ухоженные ноги выглядят красиво, а главным образом потому, что, как утверждает японская медицина, на ступнях ног сосредоточены нервные окончания, которые идут ко всем внутренним органам. И снимая наросты на коже ступней, вы как бы очищаете тело и даете ему дышать. Кроме того, ухоженная и красивая ступня - это залог здоровья, отличного настроения и уверенности в себе.

Мы познакомим вас с элементарными правилами проведения педикюра.

Как же часто следует заниматься этой процедурой?

Однозначный ответ на этот вопрос дать трудно. Все зависит от вашего желания, времени и, конечно же, от особенности ногтей и кожи на пальцах ваших ног. Если кожа на ногах нарастает-очень быстро, то делать педикюр следует как можно чаще, если же кожа на ногах тонкая и сухая, то достаточно прибегать к этой процедуре раз в месяц.



Если вы предпочитаете делать педикюр в домашних условиях, то сначала тщательно подготовьте ноги. Наполните тазик горячей водой. Натрите на мелкой терке туалетное мыло и всыпьте в таз. Рекомендуем добавить в воду немного питьевой соды и нашатырного спирта - они отлично размягчают ногти и кожу на пальцах ног. У многих женщин есть свои секреты ванночек, и каждая женщина знает, что ей подходит больше всего. Кто-то добавляет в воду растительное или оливковое масло, использует травяные или хвойные ванночки, но так или иначе, ноги необходимо тщательно распарить перед тем, как приступать к основной процедуре.



Время от времени в таз с водой можно подливать горячую воду. Как только вы почувствуете, что кожа на ногах распарилась как следует, можно приступать к обработке кожи. Определить состояние кожи довольно просто — она должна стать нежно-розового цвета. Потрите пятки и подошвы кусочком мелкозернистой пемзы или нежесткой щеточкой круговыми движениями. Можно воспользоваться специальным очищающим пилингом для ног, чтобы снять ороговевшие частички кожи, затем ополосните ноги водой. Через 20—30 минут можно приступать непосредственно к педикюру.



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