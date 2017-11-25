Простатит: советы врача

Простатит – воспаление предстательной железы, одно из наиболее часто встречающихся заболеваний у мужчин. От 30 до 85% мужчин старше 25 лет страдают этой болезнью. Часто простатит протекает бессимптомно или с редкими болевыми ощущения в промежности, надлобковой области, яичках, пояснице. У каждого третьего мужчины, страдающего простатитом, обнаруживают хламидии, гарднереллы, гонококки или трихомониаз. Инфекция попадает в предстательную железу из мочеиспускательного канала, мочевого пузыря, прямой кишки, по кровеносным и лимфатическим сосудам малого таза. Простатит могут вызвать гнойные очаги в других органах, например при ангине, гриппе, пневмонии, фурункулах и карбункулах кожи.

Симптомы острого простатита:

- Болезненное, учащенное или затрудненное мочеиспускание

- Боли в промежности, над лобком, в паховой области

- Болезненность при дефекации

- Снижение потенции

- Повышенная температура (38-39°С)

- Плохое общее самочувствие: слабость, потливость

При хроническом простатите симптомы вообще могут отсутствовать. Поэтому очень важно проходить профилактические осмотры, что выявить заболевание на ранних стадиях. Тем не менее на воспаление простаты могут указывать следующие симптомы.

Симптомы хронического простатита:

- Периодические боли в промежности, над лобком, в паховой области

- Болезненное, учащенное мочеиспускание

- Выделения из мочеиспускательного канала при дефекации

- Ослабление эрекции

- Изменение длительности полового акта

- Изменение сексуальных ощущений

- Небольшое повышение температуры

Профилактика простатита

Старайтесь не мерзнуть подолгу, не сидеть на холодных камнях, бордюрах и т.п.

Если у вас сидячая работа, старайтесь каждый час встать поразмяться.

При запорах пользуйтесь слабительными средствами.

Старайтесь вести регулярную половую жизнь без излишних перепадов в ту или иную сторону.

Избегайте и своевременно лечите заболевания предающиеся половым путем.

Старайтесь регулярно и хорошо питаться, вести активный и здоровый образ жизни.



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