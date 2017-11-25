Лечение полипов кишечника народными средствами

Полип кишечника — доброкачественная опухоль на ножке или широком основании, свисающая из стенок слизистой оболочки кишечника в его просвет. Полипы могут располагаться в любом отделе пищеварительного тракта и относятся к числу распространенных заболеваний этой системы.

Длительные воспалительные процессы, происходящие в слизистой оболочке, могут со временем привести к образованию раковой опухоли, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Симптомы полипов кишечника.

Симптомы заболевания зависят от размеров, количества и расположения полипов в кишечнике. Часто больные ощущают дискомфорт в кишечнике, при более позднем развитии полипов, отмечается выделение крови, может быть понос, слабость, головокружение, головные боли. Так же больные отмечают боли в животе, зуд и жжение в заднем проходном канале.

Такие симптомы нередко путают с кишечными инфекциями, так что прежде делать окончательные выводы необходимо провести тщательную диагностику всего кишечника.

Причины полипов кишечника.

Среди причин полипов кишечника наиболее часто выделяют хронические воспаления слизистой оболочки кишечника. Примерно треть страдающих полипами ранее болели или болеют воспалительными заболеваниями кишечника, такими как колит и дизентерия.

Так же есть мнение что полипы являются врожденным заболеванием и образуются из избытка зародышевого материала, который вследствие воспалительного процесса превращается в новообразование.

Еще одной из причин полипов кишечника называют неправильное питание, а именно употребление слишком жирной пищи и пищи животного происхождения.

Профилактика полипов кишечника.

Для профилактики полипов кишечника рекомендуется следить за своим рационом питания, увеличить потребление клетчатки и воды, ограничить курение, а также потребление рафинированных продуктов. Необходимо вести активный образ жизни. Избегать возникновения запоров, т.к. они могут вызвать воспаление, а в дальнейшем и развитие полипов.



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