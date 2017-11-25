Подагра: советы врача

Подагра – заболевание суставов. Подагра обуславливается тем, что в суставах происходит отложение кислоты, а именно солей мочевой кислоты.



Причины заболевания.

Основная причина заболевания подагрой - сбой в обмене веществ. Также подагра может быть связана с наследственной предрасположенностью, с неумеренным употреблением алкогольных напитков, сахарный диабет, повышенное артериальное давление.



Возникновение подагры также связано с чрезмерным злоупотреблением пищи.

Подагрой в основном болеют мужчины после 40 лет.

Симптомы заболевания.

Основной симптом заболевания подагрой - сильная боль в суставе, который поражен подагрой. Боль увеличивается даже при небольшом нажатии на пораженное место.

На месте пораженного сустава ощущается жар.

Профилактика.

Основным приемом профилактики подагры является соблюдение правильного рациона питания.

Так как подагра возникает в основном из-за повышенного веса и неправильного питания рекомендуется соблюдение диеты. Диета подразумевает отказ от жирных, жареных блюд, алкогольных напитков. Рекомендуется соблюдение разгрузочных дней, как минимум раз в неделю. Разгрузочные дни следует проводить фруктовые или овощные. Следует следить за достаточным потреблением витаминов.

Необходимо частое и обильное питье 2-2.5 литров жидкости в день. Пить можно как минеральную воду, так и витаминизированные напитки, особенно полезен напиток из шиповника.

Как средство для профилактики подагры хорошо зарекомендовала себя лечебная физкультура. Разогревание всех суставов благоприятно сказывается на всем организме.

