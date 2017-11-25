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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Симптомы пневмонии
    Опубликовано: 2017-11-25 10:04:43

    Пневмония - острое инфекционное заболевание преимущественно бактериальной этиологии, характеризующееся очаговым поражением респираторных отделов легких с внутриальвеолярной экссудацией, выявляемой при физикальном и/или рентгенологическом исследовании и выраженными в различной степени лихорадочной реакцией и интоксикацией.

    Симптомы пневмонии

    Зависит от этиологического фак­тора (особенно тяжело протекает стафилококковая пнев­мония) и наличия бронхоэктазов и легочного декомпен-сированного сердца (легочно-сердечная недостаточность). Тяжело протекает хроническая пневмония с бронхоэктазами. Больные жалуются на мучительный кашель с выде­лением иногда значительного (до 500 мл) количества мокроты зеленоватого цвета с неприятным запахом. Часто возникает кровохарканье и даже легочное кровотечение с потерей крови до 200—300 мл. У больных отмечается одышка при физической нагрузке, повышение температуры тела, потливость.

    Повышение температуры тела связано с обострением воспалительного процесса в легких и задерж­кой отхождения мокроты. При осмотре у больных отме­чается похудание, пальцы в виде «барабанных палочек», ногти в виде «часовых стекол». При перкуссии на стороне поражения можно отметить укорочение перкуторного звука. При аускультации определяется множество влаж­ных мелко- и среднепузырчатых влажных хрипов; дыхание бронхиальное. Рентгенологически отмечаются инфильтративные или перибронхиальные изменения в одном или обоих легких. При бронхографии находят бронхоэктазы: расширенные участки бронхов, заполненные рентгено-контрастным веществом, напоминают дерево с листьями. В крови отмечается лейкоцитоз, иногда выраженный, с палочкоядерным сдвигом, увеличение СОЭ.

    nmkd.ru

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