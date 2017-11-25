Плеврит: что важно знать

Плеврит - воспаление плевры с образованием фибринозного налета на ее поверхности или выпота в ее полости. Всегда вторичен, является синдромом или осложнением многих болезней, но в определенный период может выдвигаться в клинической картине на первый план, маскируя основное заболевание, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Причины.

- воспалительные заболевания легких

- опухолевые (мезотелиома, метастатические поражения, чаще всего рак молочной железы, рак легкого, рак яичников и др.)

- сердечная недостаточность

- заболевания почек

- панкреатит и др.

Симптомы.

Обычно острый плеврит начинается с боли в грудной клетке, усиливающейся при вдохе и кашле, появляются общая слабость, лихорадка. Возникновение боли обусловлено трением воспаленных шероховатых листков плевры при дыхании, если накапливается жидкость, листки плевры разъединяются и боль прекращается. Однако боли могут быть обусловлены и основным процессом, осложнившимся плевритом. При плеврите больной чаще лежит на больном боку, т.к. в этом положении уменьшается трение плевральных листков и, следовательно, боль. При скоплении большого количества жидкости может возникнуть дыхательная недостаточность, о чем говорят бледность кожных покровов, синюшность губ, учащенное и поверхностное дыхание.

Вследствие большей реактивности детского организма и анатомических особенностей легких, чем младше ребенок, тем он переносит плеврит тяжелее, интоксикация у него более выражена. Течение и длительность определяются характером основного заболевания. Сухой плеврит, как правило, исчезает через несколько дней, экссудативный - через 2-3 нелели. В некоторых случаях выпот осумковываетсся и плеврит может продолжаться длительное время. Особенно тяжелое течение отмечаетсся при гнойном процессе. Он характеризуется высоким подъемом температуры, большими колебаниями между утренней и вечерней, проливными потами, резкой слабостью, нарастающей одышкой, кашлем.

Профилактика.

Профилактика плеврита состоит в укреплении защитных сил организма.

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