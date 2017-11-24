Дизайн ногтей

Женщины все чаще относиться к внешнему облику своих ногтей как к модному дополнению к одежде и аксессуарам. В последнее время обычный маникюр многие считают скучным и неинтересным. Модницы предпочитают более радикальные варианты украшения ногтей: роспись, аппликации, стразы и многое-многое другое. Далее я расскажу о технологиях применения наиболее популярных элементов дизайна ногтей.

Апликации на ногти - уже готовые рисунки, которые можно купить практически в любом магазине.

Аппликации бывают водные и самоклеющиеся (стикеры). Рисунок находится на прозрачной тонкой плёночке, которая прикладывается к высохшему лаку и сверху покрывается прозрачным закрепителем.

Процесс использования самоклеющихся аппликаций понятен из названия - отделяете понравившуюся вам картинку и приклеиваете на ноготь, после чего необходимо ее закрепить специальным закрепителем лака или просто новым слоем прозрачного лака. А вот водную аппликацию нужно опустить в воду и подождать, пока бумага пропитается водой, и после этого рисунком приложить к ногтю. Если движения не будут четкими, то аппликация порвется или помнется!



Фигурные блёстки – звездочки, сердечки, квадратики, кружки… Если на них попадает лучик света, то они поблескивают не хуже многих страз. Создавать композиции из различных фигурок нужно пока не высох лак: кончик тонкой кисточки смачивают в воде, берут блестку и хорошенько вдавливают в лак. Фигурные блестки делают любых цветов, но будьте осторожны, все цвета (кроме золота и серебра) могут при покрытии закрепителем размазаться и испортить маникюр! Сверху необходимо покрыть ноготь бесцветным лаком.



Стразы - имитации драгоценных камней. Делаются из стекла, хрусталя, пластмассы, металла.

Стразы бывают разных цветов, форм и размеров (1-3 мм). Самые известные стразы изготавливают из натурального горного хрусталя на фабрике Swarovski. Выполняя дизайн стразами,

помните: размер стразы имеет значение! Крупная страза будет нелепо смотреться на мелком ногте, однако на длинных крупных ногтях даже самая маленькая страза будет смотреться очень изысканно, тем более что, когда есть где развернуться, всегда можно составить целую сверкающую композицию. Самые маленькие хрустальные стразы и пластмассовые можно крепить прямо на свежий лак. Они будут отлично держаться. Все остальные стразы нужно клеить на сухой лак клеем для ногтей. Наиболее оптимальные стразы - это неоновые (отсвечивают всеми цветами) или цвета шампанского. Они подойдут к любому лаку, все остальные необходимо тщательно подбирать.

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