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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Нефрит: в чем польза
    Опубликовано: 2017-11-24 19:24:57

    Нефрит – воспалительное заболевание почек, обычно двустороннее, с поражением почечных клубочков, канальцев, чашечек и лоханки.
    В зависимости от причины и характера заболевания, локализации воспалительного процесса различают его следующие виды: гломерулонефрит, пиелонефрит, интерстициальный, наследственный и лучевой нефриты.

    Гломерулонефрит – воспалительное заболевание аутоиммунного генеза, поражающее преимущественно почечные клубочки, в меньшей степени канальцы.

    Интерстициальный нефрит – воспаление почек, при котором происходит поражение межуточной ткани и почечных канальцев и нарушение функционирования почек.

    Появление наследственной формы заболевания почек генетически обусловленно, поэтому часто выявляется у нескольких членов семьи.

    При лучевом нефрите поражение почек происходит в результате внешнего или внутреннего воздействия облучения.

    Симптомы
    Нефрит всегда проявляется однотипно, независимо от причины, вызвавшей его. Для нефрита характерны массивная протеинурия, гипо- и диспротеинемия, гиперлипидемия, в частности гиперхолестеринемия, и отеки.
    Из субъективных признаков заболевания наиболее часты жалобы больных на общую слабость, потерю аппетита, жажду, сухость во рту, уменьшение количества мочи, головную боль, неприятные ощущения или тяжесть в области поясницы, реже на тошноту, рвоту, вздутие живота и жидкий стул (обычно при наличии выраженного асцита).
    Особенно значительной бывает слабость при длительном течении нефротического синдрома и многомесячном, а иногда и многолетнем применении диуретиков. В таких случаях возможны парестезии, боли в мышцах и даже судороги вследствие потери калия, хлоридов. При наличии гидроторакса и особенно гидроперикарда отмечается одышка не только при физическом напряжении, но и в состоянии покоя.
    Выраженные отеки нередко приводят к значительному ограничению активности больного, затрудняют передвижение и выполнение даже минимального объема работ. Больные малоподвижны, иногда адинамичны, бледны. Температура тела нормальная либо снижена, кожные покровы на ощупь холодные, сухие. Нередко отмечается шелушение кожи, ломкость ногтей и волос.

    Профилактика
    Профилактика острого нефрита заключается в борьбе с инфекционными заболеваниями, в некоторых случаях являющимися причиной болезни, а также в укреплении и закаливании организма. Очень важно тщательно лечить хроническое воспаление миндалин (хронический тонзиллит), вплоть до оперативного их удаления. Лучшей профилактикой хронического нефрита является своевременное и рациональное лечение острого нефрита. Рекомендуется диета с ограничением соли (не более 5 г сутки), уменьшение количества жидкости (до 1-1,5 л) и животных белков (мяса). В период затишья важно остерегаться инфекционных заболеваний, переутомления, переохлаждения. В питании - исключить соленые и копченые продукты, консервы и проч. перейти к диете при заболевании почек.

    nmkd.ru

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