Недержание мочи

Потеря контроля за выделением мочи, недержание мочи происходит у людей всех возрастов, но особенно часто среди женщин после 45 лет и пожилых людей. По крайней мере один человек из десяти в возрасте 65 лет или старше, страдает недержанием мочи. Это состояние может колебаться от дискомфорта и легкой потери мочи до неспособности удержаться и стыда от сильного, частого мочеиспускания, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Причина энуреза точно неизвестна, однако большую роль играет наследственная предрасположенность: если в детстве оба родителя страдали энурезом, то у ребенка шанс получить это заболевание - 77%, если только кто-то один из родителей, то риск составляет 43%.

Современная гипотеза возникновения энуреза утверждает, что он связан с нарушением выработки одного из гормонов - вазопрессина. В числе прочих функций этот гормон регулирует объем вырабатываемой мочи. Чем больше этого гормона в крови, тем меньше мочи образуется. В норме уровень этого гормона повышается ночью, тем самым меньше вырабатывается мочи. При энурезе все происходит наоборот.

Стрессовое недержание - это выделение мочи во время упражнений, кашля, чиханья, смеха, поднятия тяжелых предметов или других движений тела, которые приводят к давлению на мочевой пузырь.

Недержание побуждения - неспособность удерживать мочу достаточно долго для достижения туалета. Это очень часто встречается у людей, которые страдают диабетом, припадками, слабоумием, болезнью Паркинсона и рассеянным склерозом. Оно также может быть предупредительным признаком рака мочевого пузыря (у мужчин это часто признак увеличения простаты). Может случиться и у здоровых пожилых людей.

Чрезмерное мочеиспускание - выделение большого количества мочи из мочевого пузыря, который перерастянут (у пожилых людей это может происходить, когда поток мочи из пузыря блокирован). Одна из причин чрезмерного мочевыделения - потеря нормального сокращения мочевого пузыря у людей с диабетом.

Функциональное недержание происходит у многих пожилых людей, у которых нормальный контроль мочевыделения, но им трудно дойти до туалета вовремя из-за артрита или других инвалидных заболеваний.

nmkd.ru