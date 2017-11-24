Мозоли и натоптыши

Мозоль. Хотя непосредственной причиной возникновения мозолей являются механические раздражения, в основе их развития лежит неврит чувстви­тельных нервов стопы. Важный симптом - боль при давлении. Гистологичес­кие исследования пораженной кожи показывают дегенеративные изменения во всех его тканях, в том числе и нервах, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Натоптыши - это уплотнения ороговевшей кожи подошвы без стержня (в отличие от проникающих сухих мозолей или подошвенных бородавок), которые при ходьбе причиняют сильную боль и жжение. Натоптыши возникают из-за постоянного давления и натирания вследствие неадекватной нагрузки на стопу при физических нагрузках, плоскостопии, при ношении узкой обуви, обуви на высоком каблуке, особенно если имеется избыточный вес. Поэтому, чтобы избавиться от натоптышей раз и навсегда, необходимо устранить провоцирующие факторы их появления.

Для профилактики мозолей подбирайте правильную и удобную обувь для своих ног. От мозолей на руках используйте спецодежду во время работы.



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