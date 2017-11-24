Україна зможе голосувати за себе на дитячому Євробаченні 2017 Опубликовано: Вже зовсім скоро, 26 листопада пройде фінал пісенного конкурсу Дитяче Євробачення 2017 в Тбілісі, де Україну представить 12-річна Анастасія Багінська.

І цього року вперше у країн учасників з'явилася унікальна можливість підтримати свого кандидата на перемогу!

Два місяця, а це складає практично весь період підготовки до дитячого Євробачення, конкурсанти 16-ти країн очікували самого головного моменту конкурсу - це опублікування змінених правил голосування. І самим великим сюрпризом став той факт, що з цього року, вперше в історії Євробачення, проголосувати можна буде за свою країну.

Но не все так просто! Для того, щоб це зробити, потрібно віддати свій голос мінімум трьом і максимум - п'ятьом учасникам інших країн. Голосування буде проходити онлайн на сайті Дитячого Євробачення - https://vote.junioreurovision.tv/, а відкрито в два етапи: перший – 24 листопада з 19:00 по 26 листопада до 16:59, а другий етап - 26 листопада, одразу після онлайн виступу останнього учасника.

Ця новина сколихнула абсолютно всіх учасників конкурсу і, звичайно, представницю України: «Це так здорово, що відкрилася можливість такої рідної підтримки! Мені надіслали свої слова підтримки Діма Монатик, Джамала, Алеша, Потап, група Open Kids. Українські влогери і ведучі, з задоволенням говорять про мою участь у конкурсі і всіляко закликаю підтримати мене голосуванням! Що ще може бути краще? Але найважливіші дні попереду і звичайно, я буду сподіватися на підтримку своєї країни! А зі свого боку, зроблю все можливе, щоб привезти перемогу!», - коментує свою участь і реакцію на зміни конкурсних правил, учасниця з України, Анастасія Багінська.

Подивіться виступ учасників і нашої представниці, Анастасії Багінської, якій випала можливість виступати під номером 11, ви зможете тут:

https://www.youtube.com/watch?v=Q5KGrj_Mpnk

Також, щоб не забути і обов'язково підтримати свою країну, підпишіться на сторінку Анастасії https://www.facebook.com/anastasiyabaginskaofficial та вам обов'язково про це нагадають 24 і 26 листопада. Давайте підтримаємо Україну!

Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

