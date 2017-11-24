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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Нацсовет усилил украинское телевещание на Крым более чем втрое
    Опубликовано: 2017-11-24 14:15:10

    Сигнал пяти украинских телеканалов распространяется на территории Джанкойского и Красноперекопского районов и за их пределами.

    Мощность цифрового телевизионного вещания на территорию Крыма с Чонгарской телевышки увеличена более чем втрое. Об этом сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в Facebook.

    "Оператор телекоммуникаций в Чонгаре Херсонской области - компания Телесети Украины - планово перевел цифровое телевизионное вещание пяти украинских телеканалов со стандарта DVB-T на DVB-T2 и, соответственно, увеличил мощность вещания на территорию Крыма более чем втрое - с 0,3 кВт до 1 кВт", - говорится в сообщении.

    По словам Костинского, пока сигнал пяти украинских телеканалов распространяется на территории Джанкойского и Красноперекопского районов и за их пределами. Теперь более 200 тысяч крымчан имеют доступ к украинским телеканалам в T2: Черноморская телерадиокомпания, UA:Крым, телеканал ICTV, 5 канал, телеканал "Прямой".

    "Следующий этап развития телевизионного вещания на территорию Крыма - объявление Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания нового конкурса на пять новых мест в новом локальном мультиплексе, который также будет создан на РТПС Чонгар", - добавил Костинский.

    Сооруженная вблизи пункта пропуска Чонгар 150-метровая телекоммуникационная вышка 17 марта 2017 года начала передавать сигнал на южные районы Херсонской области и часть временно оккупированного Россией Крыма.

    Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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