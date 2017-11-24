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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Лактостаз: советы врача
    Опубликовано: 2017-11-24 11:24:38

    Лактостаз - один из немногих недугов, который, при своей распространённости (более чем у половины молодых матерей), так малоизвестен. Почему-то, читая лекции в роддомах и женских консультациях о лактостазе часто забывают, что представляет большую опасность, так как если лактостаз - воспаление довольно легко поддающееся лечению, то мастит, следующий, в случае запущения болезни, чреват серьёзным вмешательством специалистов и редко обходится без последствий.

    Итак, лактостаз - это, как уже говорилось, воспаления в молочной железе, вызванное застоями молока, при плохой проходимости и/или недостаточном опустошении при кормлении ребёнка и/или сцеживании.


    Спутать лактостаз с иными заболеваниями трудно - симптомы характерны и узнаваемы, проявляются в короткое время: резкое повышение температуры, боль в груди (иногда сопровождается "стреляющей" болью от соска внутрь), тошнота, в молочной железе прощупываются уплотнения (застои); часто женщина не может даже поднять руку - не позволяет боль, распространяющаяся на обширную область тела со стороны больной груди. Буквально несколько часов назад мать была весела и бодра, а теперь лежит в постели - обычное явление.


    При обнаружении лактостаза необходимо немедленно обратиться к врачу, который, скорее всего, назначит обычные массаж и прогревания.


    В домашних условиях лактостаз лечится не хуже, а то и эффективнее. Последовательность процедур следующая:

    1. Разогреваем грудь: горячий душ, компресс из водки или горячей воды, грелка - не экономим время, надо хорошо расширить сосуды, сделать кожу эластичнее.

    2. Массируем грудь: основное внимание уделяем тем самым уплотнениям - массаж их дело болезненное, но необходимое, именно они вызывают все неприятности.

    3. Сцеживаем молоко: сцедить нужно всё, чтобы остатки вновь не стали застоями. После сцеживания можно приложить к груди ребёнка, он ещё найдёт что высосать.

    4. Обильно обкладываем грудь кашицей из свёклы или капустных листьев, прячем под тёплую одёжку.


    Уже после первого раза самочувствие заметно улучшается и тут главное не забыть про лечебные процедуры, когда через день или два станет совсем хорошо.

    nmkd.ru

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