Лактостаз: советы врача

Лактостаз - один из немногих недугов, который, при своей распространённости (более чем у половины молодых матерей), так малоизвестен. Почему-то, читая лекции в роддомах и женских консультациях о лактостазе часто забывают, что представляет большую опасность, так как если лактостаз - воспаление довольно легко поддающееся лечению, то мастит, следующий, в случае запущения болезни, чреват серьёзным вмешательством специалистов и редко обходится без последствий.

Итак, лактостаз - это, как уже говорилось, воспаления в молочной железе, вызванное застоями молока, при плохой проходимости и/или недостаточном опустошении при кормлении ребёнка и/или сцеживании.



Спутать лактостаз с иными заболеваниями трудно - симптомы характерны и узнаваемы, проявляются в короткое время: резкое повышение температуры, боль в груди (иногда сопровождается "стреляющей" болью от соска внутрь), тошнота, в молочной железе прощупываются уплотнения (застои); часто женщина не может даже поднять руку - не позволяет боль, распространяющаяся на обширную область тела со стороны больной груди. Буквально несколько часов назад мать была весела и бодра, а теперь лежит в постели - обычное явление.



При обнаружении лактостаза необходимо немедленно обратиться к врачу, который, скорее всего, назначит обычные массаж и прогревания.



В домашних условиях лактостаз лечится не хуже, а то и эффективнее. Последовательность процедур следующая:

1. Разогреваем грудь: горячий душ, компресс из водки или горячей воды, грелка - не экономим время, надо хорошо расширить сосуды, сделать кожу эластичнее.

2. Массируем грудь: основное внимание уделяем тем самым уплотнениям - массаж их дело болезненное, но необходимое, именно они вызывают все неприятности.

3. Сцеживаем молоко: сцедить нужно всё, чтобы остатки вновь не стали застоями. После сцеживания можно приложить к груди ребёнка, он ещё найдёт что высосать.

4. Обильно обкладываем грудь кашицей из свёклы или капустных листьев, прячем под тёплую одёжку.



Уже после первого раза самочувствие заметно улучшается и тут главное не забыть про лечебные процедуры, когда через день или два станет совсем хорошо.



nmkd.ru