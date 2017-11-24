Шесть важных новостей о вирусе Зика

Недавно бразильские ученые впервые обнаружили вирус Зика в слюне и моче больных.

Хотя еще рано говорить о передаче вируса через эти жидкости, ЦКЗ США уже официально рекомендовал воздерживаться от незащищенных половых контактов во избежание инфицирования.

Вирус Зика, распространяемый москитами вида Aedes aegypti, связывают с микроцефалией и поражением глаз у новорожденных детей.

Принимая во внимание катастрофические последствия заражения для таких детей, беременным женщинам стоит избегать поездок в тропические страны и быть предельно осторожными.

В этой статье мы собрали для Вас самые свежие и важные новости, касающиеся вируса Зика:

1. Вирус Зика проникает в слюну и мочу

Об этом в начале месяца сообщили бразильские исследователи. Наличие живого вируса в образцах слюны и мочи больных людей может означать, что контакт с ними опасен. В сочетании с одним подтвержденным случаем передачи лихорадки Зика при половом акте это – серьезная угроза.

ЦКЗ США настоятельно советует всем американкам, в особенности беременным женщинам, воздерживаться от сексуальных контактов или пользоваться презервативами, если их партнер проживает в зараженном регионе или вернулся из поездки оттуда.

2. Бразильский карнавал всем вирусам назло

Всемирно известный карнавал стартовал 8 февраля без каких-либо задержек, и будет проходить целую неделю. Несмотря на официальные предупреждения о необходимости ношения защищенной одежды, сотни полуодетых танцовщиц вновь вышли на улицы. Врачи-эпидемиологи уже назвали эту традицию «взрывным коктейлем» и предупредили туристов об опасности заражения вирусом.

3. Инфицированные беременные в Никарагуа и Гондурасе

Недавно власти этих двух тропических стран сообщили о первых подтвержденных случаях лихорадки Зика у беременных женщин – 3 случая в Никарагуа и еще 6 случаев в Гондурасе. Все женщины находятся под наблюдением врачей, им делают необходимые анализы.

В общей сложности вирус Зика уже поразил 3200 жителей Гондураса и 29 жителей Никарагуа.

4. В Колумбии более трех тысяч зараженных беременных

Куда более страшная картина вырисовывается в Колумбии, где было подтверждено более 3100 случаев лихорадки Зика только среди беременных женщин. В прошлую субботу президент страны Хуан Мануэль Сантос обнародовал эти цифры и предупредил о быстрых темпах распространения вируса по южноамериканским странам.

5. Быстрого теста на вирус Зика пока не будет

Хотя правительство Бразилии надеялось, что уже за пару месяцев благодаря международному сотрудничеству удастся создать быстрый и удобный анализ на вирус Зика, это все еще мечта.

«Вероятность создания такого теста за несколько месяцев близка к нулю. Это долговременная проблема, которую ученые не смогли решить даже при помощи самых передовых молекулярных технологий», - констатирует факт доктор Роберт Ланчиотти (Robert Lanciotti), заведующий диагностической лабораторией ЦКЗ США в городе Форт-Коллинз, Колорадо.

Одна часть проблемы в том, что антитела к вирусу Зика очень напоминают антитела к другим родственным вирусам. Вторая часть проблемы – это отсутствие симптомов болезни у 75-80% инфицированных людей. А если симптомы возникают, то их легко спутать с рядом других распространенных тропических инфекций.

6. Зараженным странам - контрацептивы и доступность абортов

«Почему эти страны не могут предложить женщине возможность прерывания беременности, если она того желает?», - вновь задает острый вопрос Сесиль Пуилли (Cecile Pouilly), официальный представитель Организации Объединенных Наций, в интервью Associated Press.

По мнению экспертов ООН, страны, которые столкнулись с эпидемией лихорадки Зика, просто обязаны обеспечить свое население эффективными средствами контрацепции, а также предоставить женщинам доступ к абортам. Напомним, что в некоторых из этих стран аборты до сих пор противозаконны.



medbe.ru