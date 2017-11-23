Органическое молоко и мясо полезнее обычных аналогов

Чем больше мы едим органических продуктов, тем чаще встает вопрос: они действительно лучше обычных аналогов?

Если говорить о содержании омега-3 кислот в молоке и мясе, то да, органические продукты действительно лучше, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Напомним, что под органическими понимают такие продукты, которые выращиваются природным путем, без применения синтетических удобрений или пестицидов.

Чтобы продукцию животноводства классифицировать как органическую, скот должен пастись на открытом пастбище и питаться исключительно органическими кормами. Никаких гормонов роста, антибиотиков и прочих «химических» добавок.

Хотя польза органического хозяйства для окружающей среды очевидна, мы не так много знаем о фактических преимуществах органических продуктов для нашего организма.

Профессор Карло Лейферт (Carlo Leifert) вместе со своими коллегами из Университета Ньюкасла в Великобритании провел анализ более чем 260 научных исследований, посвященных пищевому составу молочной и мясной продукции, пытаясь найти разницу.

В анализ было включено 196 исследований молока и 67 исследований мяса.

Результаты этого сравнения были опубликованы в журнале British Journal of Nutrition.

На 50% больше омега-3 жирных кислот

По сравнению с обычными продуктами органическое молоко и мясо содержат в среднем на 50% больше омега-3 жирных кислот, которые столь важны для сердца и сосудов. Омега-3 кислоты обладают целым рядом уникальных свойств, в том числе снижают уровень холестерина и защищают от коронарной болезни сердца.

Если 0,5 литра полностью органического молока обеспечивают наш организм 39 мг длинноцепочечных омега-3 жирных кислот, что составляет 16% суточной потребности, то такая же порция обычного молока дает только 25 мг, или 11% суточной потребности.

Кроме того, органическое мясо содержит меньше пальмитиновой и миристиновой кислот – двух насыщенных кислот, которые крайне опасны для наших сосудов.

Основываясь на результатах своего анализа, профессор Лейферт и его коллеги призывают переключиться на потребление органического молока и мяса, как продуктов более полезных и для здоровья, и для экологии.

«Некоторые из указанных различий обусловлены разной скоростью, интенсивностью роста скота. Выращенные на открытом воздухе, с доступом к свежей траве, животные успевают накопить больше ценных жирных кислот», - говорит Лейферт.

Помимо этого, органическое молоко содержит немного больше железа, витамина Е и некоторых каротиноидов – природных растительных пигментов.

С другой стороны, в органическом молоке содержится на 74% меньше йода, но для многих регионов мира йод – это сомнительная необходимость. Ученые обращают внимание, что в Европе, США, Китае, Бразилии и ряде других стран широко применяется йодированная соль, поэтому дефицита йода здесь практически нет.

Напомним, что в 2014 году другие ученые обнаружили в органических злаках на 69% больше антиоксидантных веществ, чем в традиционно выращиваемых культурах.

Не пора ли нам задуматься о здоровой альтернативе и сделать выбор в пользу органики?



medbe.ru