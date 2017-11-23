«TengriBank» – современные банковские услуги

«TengriBank»: опыт и новаторство

Сегодня клиенты предъявляют к кредитным учреждениям повышенные требования: с каждым днем им нужно всё больше новых, передовых услуг, основанных на привлекательных условиях и индивидуальном подходе. Этим требованиям полностью соответствует «TengriBank» в Казахстане, начавший свою деятельность четверть века назад. Сегодня в его перечне более десятка услуг, а в штате – высокопрофессиональные сотрудники, ориентированные, прежде всего, на потребности клиентов. Одной их основных услуг банка являются наличные кредиты физлицам и бизнес-субъектам. Подробно с данным видом услуг можно ознакомиться на данной странице tengribank.kz/news/2016/march/258, где также онлайн можно выполнить расчёт будущих сумм.

Особенности наличных кредитов

Займы, получаемые наличными, всегда были самой популярной услугой банков. Поэтому «TengriBank» не просто заинтересован в предложении наилучших условий, но и на деле обеспечивает их. Среди достоинств можно перечислить:

• кредит «по одному документу»;

• простое и быстрое решение, оформление;

• низкий уровень ставок;

• погашение до срока (без штрафов);

• составление индивидуальных кредитных программ.

Сюда же можно прибавить, что банк не имеет ограничительного целевого списка: взять займы здесь можно совершенно на любые цели – от лечения до покупки загрантура. Кроме прочего, они рефинансируются путем выдачи добавочных сумм. Не зря именно эта услуга пользуется особенным спросом и в перечне услуг на странице https://tengribank.kz занимает верхнюю строчку.

Займы могут браться на срок до 10-ти лет. Однако большой популярностью пользуется и экспресс-кредитование. Если обычный займ можно взять в сумме до 30-ти миллионов тэнге, то максимальная экспресс сумма – 3 миллиона, а срок – до 4-х лет.

Другие услуги банка

Естественно, займы – не единственный «конёк» банка. Наравне с ними по популярности стоят депозиты, то есть вклады: более 4-х депозитных программ с разными условиями, суммами, процентами вознаграждений. Причем сроки могут варьироваться от 1-го до 3-х лет и более. Возможна и разработка депозитной программы для конкретного лица.

Открытие счетов – услуга, находящаяся в лидерской тройке. Здесь банк не делает различий между клиентами. Это могут быть и юрлица, и различные хозяйства, и диппредставительства. С перечнями документов и условиями можно ознакомиться здесь https://tengribank.kz/corporate/account и тут же подать заявку, заполнив всего 4 поля! Ещё банк занимается торговым финансированием, денежными переводами в любые страны мира, лизингом, предоставлением банковских гарантий и многим другим и всё это, базируясь на новаторстве и исключительном профессионализме!

