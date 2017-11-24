Глава британского минфина Филипп Хаммонд объявил, что экономика страны находится на шестом месте в мире.
Об этом сообщает CNN.
Такая информация содержится в прогнозах ВВП Великобритании, которые в октябре текущего года были опубликованы Международным валютным фондом (МВФ).
Место Великобритании в топ-5 крупнейших экономик мира впервые с 2013 года заняла Франция.
Отмечается, что причиной замедления экономического роста Великобритании стал выход из Европейского союза в июне 2016 года.
Первая пятерка, по прогнозу МВФ, выглядит следующим образом: США, Китай, Япония, Германия и Франция.
Инф. finance.ua