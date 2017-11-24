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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Экономика Великобритании покинула пятерку крупнейших в мире
    Опубликовано: 2017-11-24 09:45:44

    Глава британского минфина Филипп Хаммонд объявил, что экономика страны находится на шестом месте в мире.

    Об этом сообщает CNN.

    Такая информация содержится в прогнозах ВВП Великобритании, которые в октябре текущего года были опубликованы Международным валютным фондом (МВФ).

    Место Великобритании в топ-5 крупнейших экономик мира впервые с 2013 года заняла Франция.

    Отмечается, что причиной замедления экономического роста Великобритании стал выход из Европейского союза в июне 2016 года.

    Первая пятерка, по прогнозу МВФ, выглядит следующим образом: США, Китай, Япония, Германия и Франция.

    Инф. finance.ua

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