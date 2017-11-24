Экономика Великобритании покинула пятерку крупнейших в мире

Глава британского минфина Филипп Хаммонд объявил, что экономика страны находится на шестом месте в мире.

Об этом сообщает CNN.

Такая информация содержится в прогнозах ВВП Великобритании, которые в октябре текущего года были опубликованы Международным валютным фондом (МВФ).

Место Великобритании в топ-5 крупнейших экономик мира впервые с 2013 года заняла Франция.

Отмечается, что причиной замедления экономического роста Великобритании стал выход из Европейского союза в июне 2016 года.

Первая пятерка, по прогнозу МВФ, выглядит следующим образом: США, Китай, Япония, Германия и Франция.

Инф. finance.ua