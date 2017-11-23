Последняя картина Черчилля ушла с молотка за $450 тысяч

На полотне изображен бассейн с золотыми рыбками в саду Уинстона Черчилля.

Картину, написанную премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, "Пруд с золотыми рыбками в Чартуэлле", продали на аукционе за 347 тыс фунтов (почти $450 тыс). Об этом сообщает пресс-служба аукциона Sotheby’s.

Это последняя картина, которую написал британский премьер. На полотне изображен бассейн с золотыми рыбками в саду Черчилля.

Полотно сэр Уинстон подарил своему телохранителю сержанту Эдмунду Мюррею. Мюррей вспоминает, что последний раз, когда Черчилль брал в руки кисти, был в Чартуэлле, в 1962 году. Премьер умер три года спустя в 1965 году.

13 октября 2017 года недокуренную сигару Черчилля продали на аукционе за $12,2 тысяч.

ЛIГАБiзнесIнформ