Ввод в эксплуатацию жилья в Украине вырос на 21%

По данным Минрегиона, за девять месяцев в Украине принято в эксплуатацию почти 7 млн ​​квадратных метров жилья.

В январе-сентябре 2017 года в Украине принято в эксплуатацию 6889,3 тыс. кв. метров общей площади жилья. Это на 21,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил замглавы Минрегиона Лев Парцхаладзе, передает пресс-служба Минрегиона.

"В январе-сентябре этого года уже принято в эксплуатацию почти 7 млн ​​кв. метров жилья. Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Надеюсь, что по итогам этого года как минимум падения по сравнению с прошлым не будет", - сказал он.

По данным Минрегиона, 58,6% от общей площади принятого в эксплуатацию жилья было введено в многоквартирных домах, 40,9% - в частных домах и 0,5% - в общежитиях.

В городах было принято в эксплуатацию 4945 тыс. кв. метров жилья (71,8%), в сельской местности - 1944 тыс. кв. метров (28,2%).

За три квартала 2017 было введено в эксплуатацию 84411 квартир. Средний размер одной квартиры составил 78,8 кв. метров.

ЛIГАБiзнесIнформ