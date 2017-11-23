Стройное тело без крайних мер

«В борьбе с лишним весом все средства хороши» — это заблуждение порой толкает женщин на необдуманные шаги. Не так страшно, если вы изнуряете себя диетами или непосильными тренировками. Рано или поздно здравый смысл восторжествует, и вы откроете для себя сбалансированное питание и разумные нагрузки.



Самые же отчаянные обращаются к помощи пластической хирургии, чтобы буквально «отрезать» все лишнее! Они даже не подозревают, что современные методики коррекции веса и объема могут без скальпеля хирурга творить чудеса.



Для начала следует выяснить, что вы подразумеваете под лишним весом. Если это 2–3 кг, набранные за зиму, то курс из 6–10 процедур в состоянии вернуть вам былую форму. Если же это 20 кг (и более), накопленные в течение многих лет, то придется настроиться на серьезную работу. Она будет включать повторные курсы процедур и непременное выполнение всех рекомендаций специалистов. Тогда желанного снижения веса вам удастся добиться только через 1–1,5 года.



Обратиться в салон или клинику можно по совету знакомых, доверившись рекламе или заинтересовавшись описанием процедур. Но, отдавая свое тело в руки специалистов, прислушайтесь к собственной интуиции. Если вам не комфортно, не нравится психологическая атмосфера, вы чувствуете себя тревожно, вряд ли у вас хватит энтузиазма пройти необходимый курс процедур.



Обертывания

Горячие и холодные, с водорослями и эфирными маслами, тонизирующие и расслабляющие. Не стоит недооценивать эффективность этой процедуры. Правильно подобранная программа позволит сбросить до 10 кг за курс и уменьшить объемы в среднем на 9–12 см. Каждая фирма в соответствии с собственной концепцией предлагает уникальные активные вещества, которые будут «работать» над вашим телом.



Например, у компании Guam это концентрат на основе водорослей, у Decleor — эфирные масла и экстракты растений, у Salin de Biosel — олигоэлементы, минералы и эфирные масла, у Guinot — цветные глины и растительные компоненты, у Thalgo — микронизированные водоросли (фукус, ламинария, литотамниум и др.), концентрированная морская соль и эфирные масла, у Babor — термальная вода, водоросли, грязи Мертвого моря. Они проявляют моделирующий эффект, проникая через кожу и воздействуя не только на жировую прослойку, но и на весь организм в целом.



nedug.ru