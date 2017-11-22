Дешевые овощи – спасенные жизни

Снижение цен на фрукты и овощи могло бы предотвратить тысячи смертей от сердечнососудистых заболеваний, заставив людей переключиться с фастфуда на полезную и натуральную пищу.

Американские ученые подсчитали, что такие меры, как субсидирование сельхозпроизводителей и акцизы на сладкую воду, только в США помогли бы сохранить более 500 000 жизней в ближайшие 20 лет.

Весь секрет в доступности растительной пищи.

Результаты исследования и предложения авторов были представлены медицинской общественности во время научной встречи Американской ассоциации сердца (АНА), которая прошла на этой неделе в Финиксе.

«Привычки, образ жизни и питание людей находятся под влиянием экономики. Так, акцизы, которые вызвали подорожание табачной продукции, привели к значительному падению спроса на сигареты. Это наглядный пример того, как можно влиять на здоровье населения при помощи экономических рычагов», - прокомментировал президент АНА Марк Кригер (Mark Creager).

В ходе своей последней работы доктор Дариуш Мозаффариан (Dariush Mozaffarian) и его коллеги из Университета Тафтса в Бостоне анализировали национальную статистику инфарктов и инсультов, пытаясь найти связь с ценами и уровнем потребления растительной пищи в США.

«Обширный обзор статистических данных говорит нам, что цены на растительную пищу очень сильно влияют на кулинарные предпочтения населения. Красота и сила экономических рычагов в том, что с их помощью можно кардинально изменить привычки и здоровье нашего общества», - сказал доктор Мозаффариан, выступая перед коллегами.

Для благополучного и зажиточного американского общества снижение цен на овощи и фрукты на 30% могло бы в течение 15 лет сократить количество жертв инфаркта и инсульта на 3%, что соответствует 200 тысячам спасенных человеческих жизней. Но даже более скромные меры возымели бы действие.

Если бы цены на фрукты, овощи и злаки снизились на 10%, а сладкая вода подорожала бы настолько же, то за 20 лет в Америке удалось бы избежать 515 000 смертей от инфаркта и инсульта.

А теперь вспомним ситуацию в нашей родной стране.

Вместо доступного и широкого ассортимента овощей мы видим изобилие дешевого, удобного и вредного фастфуда, с которым здоровая пища не в состоянии конкурировать на равных.

Перекусить шаурмой, чебуреком или гамбургером – пожалуйста, на любом углу. А съесть недорогой, вкусный и полезный салатик – еще поискать надо.

Оказывается, подобная ситуация беспокоит не только нас.

«Нужно перестать зарабатывать на здоровой пище и повысить федеральные акцизы на сладкие напитки. Одной рукой субсидировать производителей фруктов и овощей, а другой – брать деньги с производителей вредных продуктов. Эта комбинация была бы идеальной и для казны, и для здоровья населения», - предлагают решение американские ученые.



medbe.ru