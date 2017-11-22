Свежий воздух без побочных эффектов

Как часто нам хочется отвлечься от деловой суеты города и выехать на дачу или просто на природу, по грибы, на рыбалку! Даже если улов будет незавидным, а среди собранных грибов не окажется ни одного белого, мы возвращаемся домой в приподнятом настроении, с ощущением внутренней гармонии, покоя и равновесия, что благотворно влияет на наше самочувствие, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

ЛЕСНОЙ воздух, его ароматы, свежесть и чистота воздействуют на центральную нервную систему, обмен веществ, закаливают и укрепляют организм. Еще в античные времена свежий воздух рассматривался древними врачевателями как одно из сильнейших лечебно-оздоровительных средств. Этому феномену они посвящали целые трактаты.

Основной идеей этих трудов была мысль о том, что когда-то человек был един с природой, но впоследствии оторвался от нее и постепенно пришел в состояние диссонанса со своим телом. В результате он утратил способность к саморегуляции, способность слышать и чувствовать себя изнутри. Для восстановления разорванных связей, которые необходимы человеку для выживания, рекомендовалось как можно больше бывать на природе, дышать свежим воздухом и вновь почувствовать с ней свое единство.

Современные врачи вспомнили об опыте своих предшественников. За рубежом существуют специальные клиники, где пациентов лечат только прогулками на свежем воздухе. Такие клиники расположены в экологически чистой местности и обустроены всем необходимым.

На их территории разбиты прогулочные дорожки различной протяженности, цветники, предусмотрены площадки для отдыха и выполнения во время прогулки несложных физических упражнений. Прогулки проводятся под контролем специалистов по заранее разработанной индивидуальной схеме. Пребывание в таких клиниках позволяет людям избавиться от многих недомоганий без лекарств, а значит, и без сопутствующих медикаментозному лечению побочных эффектов.

Положительное воздействие свежего воздуха на человеческий организм очень велико. Вдыхаемый воздух пополняет организм необходимыми ему веществами, такими, как кислород, аэроионы, фитонциды. Под воздействием свежего воздуха в организме происходят важные физиологические изменения. К ним относятся учащение и углубление дыхания, активизация обмена веществ, стабилизация работы сердца. Особенно полезны прогулки по лесу или вблизи открытых водоемов.



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