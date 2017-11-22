Сбросьте 10 лет

Вы глядите в зеркало: в общем-то, вам нравится то, что вы видите. Но почему же никто не дает вам меньше лет, чем есть на самом деле? Почему незнакомые люди думают, что вы старше своего возраста, а знакомые советуют вам побольше отдыхать? Может быть, все дело в этой морщинке над бровями, которая не пропадает, даже если вы не хмуритесь, или в темных мешках под глазами, которые не исчезают независимо от того, сколько времени вы спите.



Для того, чтобы визуально сбросить несколько лет, не требуется вмешательства пластических хирургов – необходимо знать всего лишь несколько простых приемов, которые освежат вашу кожу, устранят некоторые недостатки и вернут вам молодость. В общем, позволят вам выглядеть на столько лет, на сколько вы сами себя чувствуете.



1. Убираем синеву и мешки под глазами.

Причины проблемы: Припухлость или мешки под глазами могут возникнуть вследствие задержки жидкости, вызванной ее плохой циркуляцией в организме. Темные круги под глазами возникают из-за вредного воздействия солнечных лучей. Солнце уменьшает выработку коллагена, что ведет к сухости и чрезмерному натяжению кожи под глазами, при этом кровеносные сосуды под поверхностью кожи расширяются и лопаются, придавая ей темный нездоровый оттенок.



Что можно сделать: Если вам срочно необходимо хорошо выглядеть, то сделать круги под глазами чуть менее заметными можно с помощью пятиминутного компресса со льдом, который поможет сосудам сузиться, а также уменьшит припухлость. Чтобы предотвратить в будущем появление кругов под глазами или убрать уже появившиеся, пользуйтесь солнцезащитными кремами с индексом SPF не меньше 15 и кремами, содержащими ретинол, одну из производных витамина А. Ретинол, во-первых, обесцвечивает меланин, кожный пигмент, придающий коже темный оттенок, а во-вторых, стимулирует выработку в организме коллагена.



Даже не пытайтесь устранить проблему с помощью широко рекламируемых средств, содержащих якобы чудодейственный витамин К. Исследования показали, что он практически бесполезен.



nedug.ru