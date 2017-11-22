Самые натуральные составляющие красоты

Сейчас мир возвращается к естественному образу жизни. И ничего удивительного, что все передовые косметические производители непременно включают в состав своих кремов растительные экстракты и масла. Ведущие специалисты по талассотерапии продолжают изобретать новые программы с использованием разнообразных растений и минералов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Удивительно другое: если внимательно приглядеться, окажется, что в основе этой многомиллионной индустрии красоты не что иное, как знакомые с детства бабушкины рецепты, секреты потомственных травников и народных лекарей. Более того, современное отношение к уходу за собственной красотой (СПА-философия как комплексный подход к внешнему и внутреннему состоянию человека, теория биоритмов и физиологических типов) – все это основано именно на древних ритуалах и традиционных представлениях о человеческом теле.



Мы обращаем особое внимание на свой образ жизни и внутренние ощущения. А рецепты остаются прежними, мы используем все те же растения, которые сохраняли красоту женщин многие тысячи лет. Экстракты фруктов, эфирные масла цветов, концентраты лекарственных корней, измельченные специи – вся эта кулинарно-косметическая алхимия пришла к нам из глубины веков. И сейчас самое время использовать ее в своих целях – с ее помощью мы можем воссоздать в домашних условиях практически все процедуры СПА-салона. И пусть окружающие заподозрят нас в увлечении магией или попытках освоить суперэкзотическую кухню – на это можно смело ответить, что уход за собственной внешностью – это и то и другое, но, прежде всего – искусство. Так что вооружитесь миксером и приготовьте свой собственный эликсир вечной молодости!



Ромашка: Можно применять как в свежем, так и в сушеном виде – добавлять в ванны и паровые бани, использовать в виде компрессов и отваров.



Мед: Отлично подходит для масок, обертываний и в качестве основы для мягкого скраба. Смягчает и разглаживает.



Яйца: Добавляйте в маски для лица, тела и волос. Желтки питают, белки подтягивают и осветляют кожу.

Овсянка: Очищает и смягчает кожу. Отличная основа для скраба и питательных масок. Соль: Тонизирует, выводит лишнюю жидкость и насыщает кожу минералами. Ванна с морской солью подготавливает кожу к другим процедурам.



nedug.ru