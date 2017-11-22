Руки: не только визитная карточка

Говорят, что руки – это визитная карточка женщины. Наши ручки изо всех сил работают на нас, и мы должны бережно к ним относиться…



Знаете ли вы, что, согласно морфопсихологии, которая изучает характер и реакции человека в зависимости от его физических качеств, руки так же имеют свое точно определенное значение?

Руки с сухими теплыми “квадратными” кистями, короткими пальцами говорят о решительной натуре, активной и до известной степени властолюбивой, но при этом положительной и объективной.



Широкая, холодная и слегка влажная рука говорит о терпеливом и уравновешенном характере, а также об определенной степени равнодушия и пассивности.



Твердая, теплая, шестиугольная кисть – признак страстной и великодушной натуры, но при этом импульсивной и переменчивой.



Хироманты могут много рассказать о характере человека по отдельным деталям руки, а некоторые специалисты по ногтям на руках могут поставить диагноз болезни.



Но сегодня мы будем говорить об уходе за руками, поскольку именно ваши ухоженные или неухоженные ручки расскажут окружающим, предназначены ли эти ручки для работы или для любви.



Чтобы иметь хорошо ухоженные руки, необходимо постоянно заботиться о них. Кроме того, без правильного ухода кожа рук стареет быстрее, чем кожа тела или лица, - именно поэтому считается, что возраст женщины выдают, в первую очередь, именно руки.

Кожа рук постоянно подвергается воздействию солнца, ветра, холода. Уже начиная с 30 лет, а иногда и раньше появляются дряблость, морщинки, пигментные пятна, сосудистые звездочки, проступают вены. Всё это сразу выдает возраст даже самой ухоженной женщины.



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