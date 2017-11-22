Об уникальных свойствах бани женщинам (как, впрочем, и мужчинам) известно давно, ведь более простого и действенного способа восстановить силы и продлить очарование молодости просто нет! В давние времена у представительниц слабого пола не было такого богатого выбора средств по уходу за внешностью, как сегодня. Но женщина всегда остается женщиной и хочет выглядеть красивой и желанной. Как же сохраняли молодость и здоровье наши бабушки и прапрабабушки?
Конечно, фирменной косметикой они не пользовались, но у них был свой очень эффективный рецепт красоты: русская баня! Казалось бы, причем тут красота? Очень даже причем! Во-первых, после посещения бани разглаживаются морщинки: горячий воздух в парной, а после - холодные обливания - самая лучшая укрепляющая тренировка для кожи. Во-вторых, в бане кожа основательно очищается от слоя омертвевших клеток и загрязнения, если вас беспокоят угри, черные точки и просто неровная воспаленная кожа - идите в баню! В третьих, улучшается цвет лица, кожа из сероватой и бледной становится свежей и розовой! И в четвертых, просто поднимается настроение, бесследно уходят стрессы, вы заряжаетесь энергией на долгое время.
Слово "баня" в переводе с латинского означает "прогнать хворь, грусть, боль". Из всех водных процедур баня оказывает наиболее сильное общее воздействие:
улучшается кровообращение;
усиливается обмен веществ и выведение шлаков;
увеличивается эластичность мышц и подвижность суставов;
кожа очищается от жира, грязи и пота, повышается защитная функция кожи и ее эластичность;
в крови увеличивается количество гемоглобина и эритроцитов;
парная благоприятно влияет на нервную систему: улучшает аппетит, сон, повышает умственную и физическую работоспособность, настроение и общее самочувствие;
помогает быстро прийти в себя после физических нагрузок, а также избавиться от лишнего веса (особенно полезна банная процедура после резкого похудания и после беременности);
посещение бани хорошее средство борьбы с болезнетворными микробами.
Самые распространенные типы бани: паровая (русская) и сауна (финская).
Для сауны характерна высокая температура (90 °С) и низкая влажность. А русская баня знаменита высокой температурой (до 120°С) и высокой влажностью.
Кому баня не впрок?
Нельзя пользоваться парилкой:
- детям до 12 лет,
- женщинам во время беременности и менструаций,
- людям с тяжелыми легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, при выраженном атеросклерозе и гипертонии,
- людям, страдающим язвенной болезнью.
Недопустимо париться:
- после принятия алкогольных напитков,
- в лихорадочном состоянии,
- натощак или после обильного обеда,
- с золотыми, серебряными или металлическими украшениями: они быстро нагреваются, и вы можете получить ожог.
Во время пребывания в бане обязательно следите за своим самочувствием. При ощущении духоты или слабости нужно сразу же покинуть парную и перейти в прохладное помещение или постоять под прохладным душем. Если после бани появились бессонница, слабость, головная боль - значит, вы неправильно пользовались ею. В этом случае посоветуйтесь с врачом.
Пожилым или физически слабым людям рекомендуется пользоваться парилкой осторожно: находиться там не более 2-3 минут. Нужно ограничить посещение парилки людям, у которых близко расположены кровеносные сосуды на лице, так как под влиянием высокой температуры краснота лица наверняка усилится.
Помните: высокая температура и горячий пар оказывают сильное воздействие на организм, поэтому не следует пользоваться баней чаще одного раза в неделю!
Берем с собой в баню.
фетровую или шерстяную шапочку, в крайнем случае - полотенце, чтобы защитить от перегревания голову;
махровое большое и маленькое полотенца (для лица),
пляжные тапочки,
мочалку,
питательный крем и одну из масок, соответствующую вашему типу кожи,
маску для волос, особенно если у вас перхоть или волосы повреждены после химической завивки или окраски (маски, шампуни нужно брать в баню только в пластмассовой посуде), а также отвар для ополаскивания волос,
термос с чаем или настоем трав,
березовый (или какой-либо другой) веник.
Баня, особенно русская баня - это целый ритуал со своими правилами и традициями. Главное, чтобы традиции были правильными, а то у вас появится шанс, подобно герою фильма "Ирония судьбы или с легким паром!", совершенно случайно оказаться в другом городе!.