Компьютер сохраняет память в старости

У пожилых людей, которые хотя бы раз в неделю пользуются компьютером, замедляется возрастное снижение памяти и интеллекта, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

У таких людей риск легкого когнитивного расстройства (предвестника деменции) на 42% ниже по сравнению с ровесниками, не желающими подходить к компьютеру.

«Что действительно остается тайной, так это механизм влияния компьютера на интеллект в пожилом возрасте. Мы не занимались глубоким изучением этого вопроса, поэтому нам остается лишь строить догадки», - призналась Джанина Крелль-Рош (Janina Krell-Roesch), молодая исследовательница из Клиники Мэйо в Аризоне, автор последней работы.

По мнению ученых, пожилые люди, которые регулярно работают с компьютером, могут быть здоровее и дисциплинированнее, а также более привержены «рациональному и разумному образу жизни». Они стремятся искать ответы на вопросы (в том числе о здоровье) в Сети, и это очевидное преимущество перед остальными.

Хотя, возможно, речь идет о каких-то малопонятных изменениях в мозге, вызываемых компьютером.

Доктор Крелль-Рош планирует представить детальные результаты своего исследования на апрельской научной встрече Американской академии неврологии (AAN) в Ванкувере. До того момента нам придется довольствоваться общими сведениями, опубликованными на сайте Клиники Мэйо.

В свое исследование доктор Крелль-Рош и ее коллеги включили 1900 пожилых людей, у которых не было никаких признаков деменции или легкого когнитивного расстройства. Участникам было 70 лет и более.

Всех просили заполнить анкеты, в которых указывалась любая стимулирующая мозг активность за прошедший год, в том числе чтение книг и журналов, общение с друзьями, конструирование, вязание, работа с компьютером и др.

Добровольцев наблюдали в среднем на протяжении 4 лет.

Оказалось, что любая активность из перечисленных выше способна в той или иной мере уменьшить риск легкого когнитивного нарушения в будущем. Иными словами, чтобы защитить свой мозг, достаточно регулярно читать, общаться с людьми, моделировать или просто бороздить просторы интернета.

Так, использование компьютера раз в неделю снижало риск на 42%, чтение журналов – на 30%, общение – на 23%, настольные игры – на 14%, а такие хобби, как вязание или моделирование – на 16%. Таким образом, работа с компьютером видится одним из лучших способов поддержания интеллекта в старости.

«В дальнейшем мы планируем провести дополнительные исследования, чтобы определить влияние более частой работы с компьютером на стареющий мозг. Но даже эти предварительные данные предлагают нам новое, весьма неожиданное средство для профилактики деменции», - говорят авторы.

Что по этому поводу думают остальные эксперты?

Директор программы по изучению болезни Альцгеймера Рочестерского университета доктор Антон Порстейнсон (Anton Porsteinsson) говорит, что в подобных исследованиях «достаточно сложно понять, что было раньше – яйцо или курица».

«Защитного эффекта может и не быть вообще: просто люди, у которых только-только начинается снижение когнитивных функций, имеют проблемы с активными задачами и переходят на более простое пассивное времяпровождение, такое как просмотр ТВ. С другой стороны, взаимодействие мозга с компьютером – это явление действительно сложное и недостаточно изученное, поэтому исключать ничего не будем», - выразил свои сомнения доктор Порстейнсон в интервью одному из американских журналов.

Как бы то ни было, и Портстейнсон, и его коллеги сходятся во мнении, что старики не должны сидеть без дела.

Любая деятельность, способная стимулировать стареющий мозг (общение, хобби, игры), позволит дольше сохранять острый ум и надежную память. Для этого не обязательно иметь компьютер.



medbe.ru