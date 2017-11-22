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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Брокколи защищает от рака печени
    Опубликовано: 2017-11-22 17:24:29

    Употребление брокколи по 3-5 раз в неделю борется с жировой болезнью печени, ограничивает повреждение гепатоцитов и снижает риск печеночно-клеточного рака.

    Об этом говорят результаты экспериментов на мышах, проведенных в Университете Иллинойса.

    Ученые обнаружили, что регулярное употребление брокколи в любом виде способствует нормализации функций клеток печени и защищает их от мутаций.

    Напомним, что ранее другим овощам приписывали способность защищать от рака груди, предстательной железы и толстого кишечника.

    Жировую болезнь печени обычно изучают на животных с измененными генами. В нашем случае исследователи сосредоточились не на грызунах с генетической предрасположенностью к ожирению, а на «нормальных» мышах, которые набрали лишний жир из-за банальной гиподинамии и высокой калорийности корма. Это именно то, что привело ¾ взрослого населения США к избыточному весу.

    «Существует два основных способа разрушить свою печень. Во-первых, это большое количество жирной и сладкой пищи. Во-вторых, это злоупотребление алкоголем. В нашем исследовании мы вызывали у животных неалкогольную жировую болезнь печени, не используя спиртное. У многих наших соотечественников та же проблема с печенью, поэтому хотелось узнать, какие продукты могут им помочь», - поясняют авторы.

    Для своего исследования, опубликованного в Journal of Nutrition, ученые разделили грызунов на две группы. Первой давали корм с высоким содержанием жира и сахарозы, а второй – то же самое плюс различные порции брокколи по несколько раз в неделю

    Длительное наблюдение за животными показало, что введенная в рацион капуста брокколи не только борется с жировой болезнью печени, но и защищает гепатоциты от клеточных мутаций и рака. Этот продукт можно смело рекомендовать людям, которые сидят на «западной» диете, едят много фастфуда и сладостей.

    «Раньше это было сложно из-за узкого ассортимента ресторанов фастфуда. Но сегодня появляется все больше и больше мест, где предлагают замечательный, полезный овощ. Регулярное употребление брокколи – отличная идея для здоровья печени», - сказал автор исследования доктор Джеффери (Jeffery).

    medbe.ru

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