ТОП городов Украины со стабильными ценами на жилье

ТОП городов Украины со стабильными ценами на жилье

Вопреки пессимистическим прогнозам экспертов, рынок недвижимости в Украине не упал. Согласно данным портала Metry.ua, не все владельцы жилья спешат продать квартиру подешевле. И в определенных городах Украины стоимость квадратных метров на первичке и вторичке в начале и конце 2017 года не особо поменялась. Специалисты Metry.ua предлагают поближе познакомиться с городами, где владельцы, риелторы и застройщики не особо балуют скидками.

Что почем?

Стабильность состояния рынка первичной недвижимости и вторички в регионах напрямую зависит от экономической ситуации. Если не брать во внимание города-миллионники, где картинка очень динамична, то, например, жители Хмельницкого не торопятся при заключении сделок купли-продажи. Самый большой рынок в регионе, обилие частных пошивочных цехов и других объектов легкой промышленности стабилизирует колебания валютного курса. В разных районах города в новострое двухкомнатную квартиру до 65 кв.м. предлагают за 18 300-18 500 $. Самые дорогие новые хмельницкие апартаменты стоят 130 тыс. долларов за 3 комнаты, общая площадь будет 130 кв.м. Средняя цена двухкомнатной жилплощади на вторичке — от 20 тыс. долларов.

Благополучное материальное положение жителей Ровно используют застройщики. Продают:

двухкомнатные в новостройках предлагают от 27 000$ с черновой отделкой после строителей;

на вторичном рынке аналогичные предложения стартуют от 25 000 в валюте.

самый дорогой вариант в городе — 80 000$ за 70 кв.м. новостроя на Буковинской.

Ивано-Франковск неплохо живет за счет туристов, таможни, активного экспорта и импорта на местном уровне, виноделия. Поэтому и с продажей квартир в городе нет проблем. Снижать цены до 15 % тут не собираются ни застройщики, ни владельцы апартаментов на вторичке:

двухкомнатное жилье в новом доме предлагают от 16 тысяч “зеленых” с черновой отделкой;

ремонт под ключ поднимет цену до 20 тыс. долларов. Самая дорогая франковская квартира — 834 тыс. долларов за 3 комнаты и квадратуру 75 кв. м. В стоимость входит расположение в центре, панорамные окна и ремонт под ключ. На вторичном рынке двухкомнатные апартаменты предлагают от 15 тыс. долларов.

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Период предновогодней суеты традиционно считается высоким сезоном продаж у застройщиков. Эксперт по вопросам недвижимости Игорь Конопад констатирует, что цены на квадратный метр жилья на первичке стабилизировались. И-за перенасыщения предложениями для привлечения клиентов строительные компании предлагают новогодние акции, скидки на рассрочку и последние в ЖК квартиры до 20%. На вторичке не выдерживают такой конкуренции. Поэтому владельцы сбрасывают до 10% от суммы реальному покупателю не только в Ровно, Хмельницком и Ивано-Франковске, но и других регионах. В чем легко убедиться, просмотрев предложения на Metry.ua.