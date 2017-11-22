Ранние морщины: не без причины

Вы всё делаете для того, чтобы у вас появились морщины?

Возможно, вам этот вопрос покажется абсурдным. Ваша кожа еще гладкая и упругая, однако внимательный взгляд обнаруживает первые морщины. С годами они углубляются, и избавиться от них нелегко, так как кроме естественных морщин есть и такие, которые мы сами создаем вредными привычками.



Ранние морщины - не обязательно следствие каких-то жизненных невзгод или каких-то особых свойств кожи.

Обратите внимание, нет ли у вас вредной привычки хмурить или поднимать брови, щурить глаза. А между тем, самые ранние (в возрасте 15 - 20 лет) и самые глубокие морщины появляются из-за чрезмерно активной мимики.



Вертикальные и горизонтальные морщины на лбу, переносице - результат привычки морщить лоб, поднимать вверх глаза и брови.

Бороздки на щеках, носу, у глаз, даже на шее могут появиться от смеха, когда смех ваш неестественно подчеркнут и напрягаются все мимические мышцы.

У тех, кто плохо видит и щурит глаза, образуются мелкие, расходящиеся веером, морщинки у внешних уголков глаз, так называемые гусиные лапки.



Но особенно старят так называемые линии скорби - глубокие морщины, идущие от носа к уголкам рта. У многих людей эти морщины можно считать не только косметическим дефектом, но и проявлением определенных черт характера. Чаще всего они образуются у людей, постоянно чем-то недовольных.



Появление морщин можно предотвратить. Это не так сложно, нужно только желание и терпение. Понаблюдайте за собой в зеркало и постарайтесь говорить без лишней мимики, спокойно, смеяться без излишних гримас.

Обратите внимание на ощущения, возникающие при этом в мышцах. Запомните их и затем старайтесь в течение дня эти ощущения сохранить. Чем энергичнее вы будете стремиться избавиться от привычки гримасничать при разговоре и смехе, тем быстрее это произойдет, причем можно попросить ваших близких напоминать вам об этом.

nedug.ru