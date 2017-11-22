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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ранние морщины: не без причины
    Опубликовано: 2017-11-22 16:24:06

    Вы всё делаете для того, чтобы у вас появились морщины? 

    Возможно, вам этот вопрос покажется абсурдным. Ваша кожа еще гладкая и упругая, однако внимательный взгляд обнаруживает первые морщины. С годами они углубляются, и избавиться от них нелегко, так как кроме естественных морщин есть и такие, которые мы сами создаем вредными привычками.


    Ранние морщины - не обязательно следствие каких-то жизненных невзгод или каких-то особых свойств кожи. 

    Обратите внимание, нет ли у вас вредной привычки хмурить или поднимать брови, щурить глаза. А между тем, самые ранние (в возрасте 15 - 20 лет) и самые глубокие морщины появляются из-за чрезмерно активной мимики.

    Вертикальные и горизонтальные морщины на лбу, переносице - результат привычки морщить лоб, поднимать вверх глаза и брови. 

    Бороздки на щеках, носу, у глаз, даже на шее могут появиться от смеха, когда смех ваш неестественно подчеркнут и напрягаются все мимические мышцы. 

    У тех, кто плохо видит и щурит глаза, образуются мелкие, расходящиеся веером, морщинки у внешних уголков глаз, так называемые гусиные лапки.


    Но особенно старят так называемые линии скорби - глубокие морщины, идущие от носа к уголкам рта. У многих людей эти морщины можно считать не только косметическим дефектом, но и проявлением определенных черт характера. Чаще всего они образуются у людей, постоянно чем-то недовольных.


    Появление морщин можно предотвратить. Это не так сложно, нужно только желание и терпение. Понаблюдайте за собой в зеркало и постарайтесь говорить без лишней мимики, спокойно, смеяться без излишних гримас. 

    Обратите внимание на ощущения, возникающие при этом в мышцах. Запомните их и затем старайтесь в течение дня эти ощущения сохранить. Чем энергичнее вы будете стремиться избавиться от привычки гримасничать при разговоре и смехе, тем быстрее это произойдет, причем можно попросить ваших близких напоминать вам об этом.

    nedug.ru

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