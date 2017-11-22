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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Каким должен быть идеальный матрас для спальни
    Опубликовано: 2017-11-22 14:51:47

    Сейчас принято для спальни обязательно брать ортопедический матрас, который будет правильно поддерживать спину и даст возможность хорошо расслабиться после тяжелого дня. Ведь если вы не сможете отдохнуть, то и работать с полной отдачей не получится — слишком быстро устанете.

    Поэтому многие советуют использовать не морально устаревшие пружинные модели, а более совершенные беспружинные, которые можно заказать на mebel-mebel.com.ua. Наполнитель, по сути, особой роли не играет и можно выбрать любой, какой вам приятнее.

    В любом случае главный эффект — ортопедический, будет великолепным. И чем более жесткой будет структура, тем лучше — позвоночник будет зафиксирован в подходящем положении. Так что выбирать можно из кокосовой койры (как самого жесткого варианта) и латексного варианта (более мягкие).

    Дополнительное преимущество — на таком матрасе можно спокойно ворочаться, не боясь потревожить жену или мужа. Ведь пружин нет, значит, и скрипеть нечему. А вот пружинные варианты таким похвастаться не могут — малейшая смена положения может вызывать скрип. Кстати, учитывайте, что металлические детали накапливают электромагнитные волны, которые могут навредить здоровью.

    Последнее важное достоинство — при транспортировке беспружинный матрас можно сложить. Да и вес у него небольшой. А вот провернуть такой трюк с самой современной пружинной моделью уже не получится.

    Однако есть и некоторые недостатки. Первый и самый главный — стоимость, которая выше пружинной модели. Впрочем, на здоровье лучше не экономить, так что с этим недостатком можно смириться. Но вот то, что вес человека не должен превышать 140 кг, может оказаться неприятной новостью для некоторых.

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